新加坡旅遊｜聖淘沙3月開新酒店 ！首間全別墅度假酒店Raffles Sentosa Singapore

去新加坡旅遊，除了地道美食，高質的住宿享受亦是吸引旅客的重點之一。Raffles Sentosa Singapore 新加坡聖淘沙萊佛士酒店將於今年3月1日起試業，酒店位於當地旅遊名勝聖淘沙島，坐擁自然風光，而酒店更是全新加坡首間全別墅度假酒店，為大家帶來奢華度假體驗。酒店現已開放預訂查詢，下文即睇介紹！

新加坡首間全別墅度假酒店 Raffles Sentosa Singapore

Raffles Sentosa Singapore (新加坡聖淘沙萊佛士酒店)地理位置方便，由新加坡商業中心前往只需15分鐘車程，一趟旅遊可同時享受城市及自然風光。酒店坐落於聖淘沙島的山丘高處，被廣達十萬平方米的熱帶植物包圍，隱世美景獨一無二。



由Yabu Pushelberg設計的Raffles Sentosa Singapore (新加坡聖淘沙萊佛士酒店)，共設有62間別墅，面積由210平方米的一房別墅至650平方米的四房皇家別墅不等。每間別墅均設有私人泳池和戶外露台，落地玻璃窗將園林美景盡收眼底。酒店更提供標誌性的Raffles管家服務，貼心照顧賓客每一需求。