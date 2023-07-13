新加坡旅遊｜2023新加坡美食節門票7月開鑼 6大主題美食區/名廚體驗班【內附門票詳情】

一年一度的新加坡美食節將會在7月19日至30日於濱海灣活動場地Festival Village舉行，以「REAL FOODIES ONLY 真正的美食家」為主題，設6大主題美食區。除了可以享用美食外，大家更有機會跟名廚學煮新加坡菜！

今年是為新加坡美食節的30週年，新加坡美食節設6大主題區域，包括新加坡美食街、美食卡特爾、甜點巷、咖啡館大道、新加坡媽媽店、美食市集、新代食品等。入場可品嚐超過100多個品牌多款色、香、味俱全的地道美食，當中不乏傳統與創新結合的fusion菜式。今屆大會更推出「The Chef Arena」，名廚們將會在會場開設快閃店，讓參加者近距離欣賞廚師精湛的廚藝表演及美食。 門票分為單次入場通行證、高級通行證及飲品通行證。其中高級通行證包SG Mama Shop禮品1份及免費飲品1份，而飲品通行證則包飲品1份、啤酒1份 及雞尾酒1份。 單次入場通行證 KKday優惠價：HK$50/位 高級通行證（包括SG Mama Shop禮品1份+免費飲品1份） KKday優惠價：HK$112/位 飲品通行證（包括飲品1份+啤酒1份+雞尾酒1份） KKday優惠價：HK$175/位 優惠網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/131399?cid=13367 日期：2023年7月19日（三）至2023年7月30日（日） 時間：星期一至五17:00至22:30 / 星期六至日10:30至22:30

必去大師班體驗 跟米芝蓮名廚學煮菜 新加坡美食節請了不少大師級廚師為參加者提供不同特色菜式的大師班，例如 The Masses的主廚Dylan Ong和Linh的大師班融合了法國、越南和新加坡美食風味；Blue Smoke的主廚Ivan Yeo將展示他突出烤黃貂魚和發酵蝦醬獨特的烹飪技巧；米芝蓮一星餐廳Rhubarb Le Restaurant的主廚Paul Longworth的大師班等，對廚藝有興趣的人可以體驗大師級廚師的課程。

1. 【7月22日2pm】The Masses大廚Dylan Ong和Linh蟹肉濃湯粉絲大師班體驗連新加坡美食節入場證（多次入場） 產品網址: https://www.kkday.com/zh-hk/product/145731?cid=13367 KKday優惠價：HK$549/位 一起參加非凡的烹飪大師班，他們將在會上展示他們的絕妙創意 - 蟹肉濃湯粉絲（冷食），也被稱為Banh Canh Cua。這道非凡的菜餚展示了主廚 Linh 母親珍視的30年食譜和現代風味，見證融合了法國、越南和新加坡美食濃郁風味的全球烹飪技術。

2. 【7月22日4pm】the Blue Smoke大廚 Ivan Yeo烤黃貂魚大師班體驗連新加坡美食節入場證（多次入場） 產品網址: https://www.kkday.com/zh-hk/product/145746?cid=13367 KKday優惠價：HK$549/位 榮獲2020年度亞洲美食大廚大獎的主廚Ivan已成為當地烹飪界的傑出人物，啟發和教育其他人了解傳統潮州美食之美， 這次Ivan會展示他獨特的烹飪技巧，與大家一起完成烤黃貂魚和蝦醬參巴醬。

3. 【7月22日7pm】Singapore Chef’s Association大廚Eric Neo紅燒雞「卦寶」及三文魚沙爹大師班體驗連新加坡美食節入場證（多次入場） 產品網址: https://www.kkday.com/zh-hk/product/145734?cid=13367 KKday優惠價：HK$549/位 主廚Eric Neo是新加坡嘉佩樂酒店受人尊敬的行政總廚，也是新加坡廚師協會的現任主席。這次Eric會與大家一起完成紅燒雞「卦寶」及三文魚沙爹。

4. 【7月29日2pm】Rhubarb Restaurant主廚 Paul Longworth － 辣椒螃蟹蘇格蘭雞蛋大師班體驗連新加坡美食節入場證（多次入場） 產品網址: https://www.kkday.com/zh-hk/product/145749?cid=13367 KKday優惠價：HK$549/位 Rhubarb Restaurant的米芝蓮一星級主廚 Paul Longworth 將展示他的最新作品：辣椒螃蟹蘇格蘭雞蛋配黑胡椒蒜泥蛋黃醬。這道菜是糅合英國傳統和新加坡風味的傑作。

5. 【7月29日4pm】Ownself Make Chef主廚 Shen Tan － 椰漿飯和巴東牛肉大師班體驗連新加坡美食節入場證（多次入場） 產品網址: https://www.kkday.com/zh-hk/product/145752?cid=13367 KKday優惠價：HK$549/位 Shen Tan沉主廚是一位自學成才的主廚，她的職業生涯始於她在麥克斯韋熟食中心著名的二次蒸椰漿飯，她已被公認為新加坡美食的領軍人物之一。她將分享她製作椰漿飯和令巴東牛肉的秘訣。