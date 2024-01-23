新加坡旅遊｜2024新加坡「晝夜璀璨藝術節」沉浸式光影體驗 打卡美術館限定燈光show

新加坡打卡好去處！2024新加坡晝夜璀璨藝術節正式開幕，展覽日期將由1月19日至2月8日舉行。「晝夜璀璨藝術節」由新加坡國家美術館主辦，是當地藝術界的盛事，至今已是第八年舉行，展品均由新加坡藝術家創作，作品包括沉浸式光影體驗以及互動藝術裝置，吸引大量本地藝術迷及遊客捧場，接下來三周會去新加坡旅遊的話切勿錯過！

2024新加坡晝夜璀璨藝術節

新加坡近年匯聚了不少大量國際展覽和活動，而新加坡藝術週在國際間亦甚有名氣。而「晝夜璀璨藝術節」為新加坡藝術週其中一項重點活動，今年藝術節以「重新想像」（Reimagine）為主題，當中有近60個藝術裝飾，包括光影投射和現場表演，為新加坡城景換上新裝。談到最吸引的藝術裝置，必定要介紹在新加坡國家美術館外牆進行投影的「Teo Eng Seng: Living the Life」，由84歲新加坡本地文化獎得主藝術家張永生設計，將其紙染藝術作品變成燈光投影，配合音樂效果，光影藝術結合古蹪建築，現場欣賞頓覺震撼！

而在新加坡國家美術館對面的Padang Field草地，則有另一組藝術裝置作品「Wings of Change」，由新加坡藝術家Kumari Nahappan所創作，將她標誌性的相思豆作品巨大化，並散落在草地上，具有推動環保的意念。藝術家鼓勵大眾可在周邊順時針走動，從多角度觀賞作品之餘，更代表著活在當下以及積極改變的意思。