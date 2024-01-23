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生活
2024-01-23 13:17:22

新加坡旅遊｜2024新加坡「晝夜璀璨藝術節」沉浸式光影體驗 打卡美術館限定燈光show

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新加坡旅遊｜2024新加坡「晝夜璀璨藝術節」沉浸式光影體驗 打卡美術館限定燈光show

新加坡旅遊｜2024新加坡「晝夜璀璨藝術節」沉浸式光影體驗 打卡美術館限定燈光show

新加坡打卡好去處！2024新加坡晝夜璀璨藝術節正式開幕，展覽日期將由1月19日至2月8日舉行。「晝夜璀璨藝術節」由新加坡國家美術館主辦，是當地藝術界的盛事，至今已是第八年舉行，展品均由新加坡藝術家創作，作品包括沉浸式光影體驗以及互動藝術裝置，吸引大量本地藝術迷及遊客捧場，接下來三周會去新加坡旅遊的話切勿錯過！

「Teo Eng Seng: Living the Life」由84歲新加坡本地文化獎得主藝術家張永生設計

2024新加坡晝夜璀璨藝術節

新加坡近年匯聚了不少大量國際展覽和活動，而新加坡藝術週在國際間亦甚有名氣。而「晝夜璀璨藝術節」為新加坡藝術週其中一項重點活動，今年藝術節以「重新想像」（Reimagine）為主題，當中有近60個藝術裝飾，包括光影投射和現場表演，為新加坡城景換上新裝。談到最吸引的藝術裝置，必定要介紹在新加坡國家美術館外牆進行投影的「Teo Eng Seng: Living the Life」，由84歲新加坡本地文化獎得主藝術家張永生設計，將其紙染藝術作品變成燈光投影，配合音樂效果，光影藝術結合古蹪建築，現場欣賞頓覺震撼！
而在新加坡國家美術館對面的Padang Field草地，則有另一組藝術裝置作品「Wings of Change」，由新加坡藝術家Kumari Nahappan所創作，將她標誌性的相思豆作品巨大化，並散落在草地上，具有推動環保的意念。藝術家鼓勵大眾可在周邊順時針走動，從多角度觀賞作品之餘，更代表著活在當下以及積極改變的意思。

玩味十足！藝術團體現場大玩「ASMR」

除了新加坡國家美術館外大放異彩，館內亦有不少創意作品，例如「Ping Pong Go-Round」就將乒乓球桌重新演繹，藝術家Lee Wen把長方形的乒乓球桌變成冬甩型狀，讓大眾可以走進藝術作品之中，拿起乒乓球板和作品互動，玩味十足。同樣好玩的還有「Wishful Thinking」，由藝術團體Whisperlodge 策劃，將近年在網絡間大熱的「ASMR」（自主感官經絡反應）帶到藝術館現場，在館內特別設置獨立空間，並將日常生活常見的聲效加強放大，為大家帶來一場難忘的感官之旅，現場可見不少人都玩得樂而忘返！

2024新加坡晝夜璀璨藝術節Light to Night Festival 2024
日期：2024年1月19日至2月8日
地點：新加坡國家美術館
活動網址

「Wishful Thinking」由藝術團體Whisperlodge 策劃 「Ping Pong Go-Round」就將乒乓球桌重新演繹 大眾可以走進藝術作品之中，拿起乒乓球板和作品互動
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