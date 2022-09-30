新加坡旅遊｜F1新加坡大獎賽強勢回歸 盤點4大必去打卡景點 甘榜格南/克拉碼頭

香港政府日前宣布將抵港檢疫改為「0+3」，不少港人已即時訂機票出發去旅行！今年新加坡將重新舉辦一級方程式新加坡航空新加坡大獎賽2022，届時亦會舉辦多項慶祝活動。以下為大家盤點4大必到景點，包括甘榜格南、克拉碼頭，更會舉行不同賽車派對！

一級方程式新加坡航空新加坡大獎賽2022 (GPSS)將於今年9月23日至10月2日重磅回歸。新加坡大獎賽擁有全球最具挑戰性的賽道之一，以驚險刺激、嘉年華氣氛和深刻難忘而聞名。賽事於濱海灣市街賽道進行，全長5.063公里，共23個彎道。 顛簸不平的街道，加上新加坡潮濕的氣候，非常考驗車手的臨場應變能力。今年大獎賽更會在烏節路 (Orchard Road)、克拉碼頭 (Clarke Quay)、甘榜格南 (Kampong Gelam)及聖淘沙 (Sentosa)舉行派對。

一級方程式新加坡航空新加坡大獎賽2022 (GPSS)將於今年9月23日至10月2日重磅回歸。

新加坡旅遊｜烏節路 遊客可到烏節路 (Orchard Road) SCAPE青年中心參加以汽車爲題的跳蚤市場，盡情購物；或在義安城 (Ngee Ann City) 外的Heineken Silver Smooooth Pit Stop挑戰賽車主題的街機遊戲。敲擊演奏和快閃表演將為著名的購物區注滿活力。同時舉辦名為「A Big Big World」展覽推動可持續發展。活動將展出以回收卡板製作而成的作品，包括一輛五米長的賽車，為遊客帶來與別不同的視覺奇觀。

可到烏節路 (Orchard Road) SCAPE青年中心參加以汽車爲題的跳蚤市場

新加坡旅遊｜克拉碼頭 新加坡璀璨的夜生活將在克拉碼頭 (Clarke Quay)再度上演！大家可盡情參與「復古搖滾」和「女生之夜」等主題派對，人氣DJ更會驚喜出現，為大家打碟點燃全場氣氛。此外，以賽車為靈感的時裝表演和嘉年華亦會在此盛大舉行。歡迎參與現場的健身派對，盡情揮灑汗水，場面必定熱血沸騰。

新加坡旅遊｜甘榜格南 來到充滿中東文化氣息的甘榜格南 (Kampong Gelam)，遊客可觀賞本地音樂團體Bushmen和Raw Energy現場表演，了解新加坡多元文化和傳統。美食廣場設有多架美食車售賣清真創意料理，好讓大家感受嘉年華般的氛圍。愛刺激的你，不要錯過街舞大戰和BMX Freestyle單車挑戰賽，或到流動車上體驗F1賽車的驚險刺激。晚上再到戶外影院邊觀星、邊看電影，行程絕對豐富多彩！