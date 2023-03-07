新加坡旅遊｜Trip.com推新加坡酒店＋新航機票優惠 Hotel G$717/晚；莊家大酒店$753/晚 低至85折！

疫情後各國都開關，港人外遊意慾高漲，紛紛進行報復式旅行！Trip.com現在每星期都會不定期推出快閃優惠，由3月6日起一連5日推出新加坡酒店及機票優惠，包括精選新加坡近二十間CP值超高酒店，以及新加坡航空由香港出發的機票低至85折，用Mastercard或中銀信用卡額外再減HK$300，是時候Plan定新加坡之旅吧！

新加坡航空低至85折 由即日起至2023年3月15日，於Trip.com訂購新加坡航空的香港出發機票，可享有高達15%折扣優惠。 Trip.com最新信用卡優惠 除了本身Trip.com有優惠外，如有Mastercard或中銀信用卡的話，可以再享更多即減優惠！ 1. Mastercard：預訂酒店、機票、當地體驗減高達$300 (無須優惠代碼) 推廣期：即日起至2023年3月31日 內容： - 憑 Mastercard 卡︰ - 預訂預付酒店滿HK$1,000即減HK$100； - 預訂機票滿HK$1,500即減HK$150 - 預訂當地體驗滿HK$500即減HK$50 2. 中銀信用卡：預訂酒店、機票及當地體驗減高達$300 - 使用指定優惠代碼 推廣期：即日起至2023年3月31日 內容： - 憑中銀信用卡預訂任何酒店 / 酒店套票單一簽賬總額滿 HK$1,000，付款時選擇指定優惠代碼「BOCHOTEL」即減 HK$100 - 憑中銀信用卡預訂機票單一簽賬（淨票價，中國內地之內陸機票除外）總額滿 HK$1,500，付款時選擇指定優惠代碼「BOCFLIGHT」即減 HK$150 - 憑中銀信用卡預訂當地體驗產品單一簽賬總額滿 HK$500，付款時選擇指定優惠代碼「 BOC50」即減 HK$50