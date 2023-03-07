熱門搜尋:
C觀點 蔡天鳳碎屍案 尖沙咀大火 澳門旅遊 日本旅遊 回鄉證 香港學校 姜濤 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
生活
2023-03-07 12:30:00

新加坡旅遊｜Trip.com推新加坡酒店＋新航機票優惠 Hotel G$717/晚；莊家大酒店$753/晚 低至85折！

分享：
新加坡旅遊｜Trip.com推新加坡酒店＋新航機票優惠 Hotel G$717/晚；莊家大酒店$753/晚 低至85折！

新加坡旅遊｜Trip.com推新加坡酒店＋新航機票優惠 Hotel G$717/晚；莊家大酒店$753/晚 低至85折！

疫情後各國都開關，港人外遊意慾高漲，紛紛進行報復式旅行！Trip.com現在每星期都會不定期推出快閃優惠，由3月6日起一連5日推出新加坡酒店及機票優惠，包括精選新加坡近二十間CP值超高酒店，以及新加坡航空由香港出發的機票低至85折，用Mastercard或中銀信用卡額外再減HK$300，是時候Plan定新加坡之旅吧！

新加坡航空低至85折

由即日起至2023年3月15日，於Trip.com訂購新加坡航空的香港出發機票，可享有高達15%折扣優惠。

Trip.com最新信用卡優惠

除了本身Trip.com有優惠外，如有Mastercard或中銀信用卡的話，可以再享更多即減優惠！

1. Mastercard：預訂酒店、機票、當地體驗減高達$300 (無須優惠代碼)

推廣期：即日起至2023年3月31日

內容：

- 憑 Mastercard 卡︰

- 預訂預付酒店滿HK$1,000即減HK$100；

- 預訂機票滿HK$1,500即減HK$150

- 預訂當地體驗滿HK$500即減HK$50

2. 中銀信用卡：預訂酒店、機票及當地體驗減高達$300 - 使用指定優惠代碼

推廣期：即日起至2023年3月31日

內容：

- 憑中銀信用卡預訂任何酒店 / 酒店套票單一簽賬總額滿 HK$1,000，付款時選擇指定優惠代碼「BOCHOTEL」即減 HK$100

- 憑中銀信用卡預訂機票單一簽賬（淨票價，中國內地之內陸機票除外）總額滿 HK$1,500，付款時選擇指定優惠代碼「BOCFLIGHT」即減 HK$150

- 憑中銀信用卡預訂當地體驗產品單一簽賬總額滿 HK$500，付款時選擇指定優惠代碼「 BOC50」即減 HK$50

由3月6日起，Trip.com一連5日推出新加坡酒店及機票優惠。

由3月6日起，Trip.com一連5日推出新加坡酒店及機票優惠。

精選新加坡酒店推介

今次快閃優惠，Trip.com精選近二十間CP值超高的新加坡酒店做優惠，酒店交通方便，位於市中心、小印度、Bugis及Haji Lane等旅遊熱點，包括鄰近勞明達地鐵站的Hotel Boss Singapore、走文青風的Hotel G Singapore、極具話題與設計感的「綠色酒店」PARKROYAL COLLECTION Pickering Singapore，以及擁有礦泉水泳池的PARKROYAL COLLECTION Marina Bay Singapore等，一於睇睇邊間啱心水！

點撃睇全部酒店優惠！

新加坡莊家大酒店（Hotel Boss Singapore） 價錢：$753起 悦樂聖淘沙酒店 (Village Hotel Sentosa by Far East Hospitality) 新加坡皮克林賓樂雅臻選酒店（PARKROYAL COLLECTION Pickering, Singapore） 新加坡G酒店 （Hotel G Singapore） 價錢：$717起 新加坡泛太平洋酒店（Pan Pacific Singapore） 新加坡濱海灣賓樂雅臻選酒店（PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, Singapore） 新加坡吉真賓樂雅酒店（PARKROYAL on Kitchener Road, Singapore）
隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受