新加坡環球影城Minion Land開幕 記者搶先試玩5大遊樂設施 即睇限定精品！

全球期待的Minion Land日前終於在新加坡環球影城內開幕了！園區以電影《壞蛋獎門人》系列的人氣角色Minions們為主角，內有3個大型機動遊戲、2個攤位遊戲、主題餐飲以及獨家限定商品，全場360度都遍布Minions，粉絲絕對要到場打卡潮聖！ 文、相：heidi

鳴謝：新加坡聖淘沙名勝世界、新加坡環球影城、新加坡旅遊局

全球獨家！Minions舞會主題旋轉木馬 園區內劃分成多個區域，機動遊戲「小蟲萌萌轉」位於以《壞蛋獎門人》中海濱狂歡節場景為設計靈感的「超級萌樂島」，是全球獨家首個以Minions舞會為主題的旋轉木馬，亮點是DJ造型的Minions，超級可愛，是合家歡的遊戲項目。

高速旋轉室外遊戲 超萌漩渦 如果喜歡速度感，同時又愛歡樂氣氛，那就一於去玩「超萌漩渦」啦！玩家在「超萌漩渦」可以坐上造型獨特的包廂，一邊以高速旋轉，一邊升際，更可欣賞園內風景，刺激好玩！

超刺激4D影院 神偷奶爸小小兵鬧翻天 3個機動遊戲中，記者私心推介「神偷奶爸小小兵鬧翻天」，為室內4D影院，各位將化身Minions登上有升降和震動效果的座椅，配合巨型銀幕，展開一段刺激旅程！影片故事中會由三位Margo、Edith、Agnes帶領大家穿越格魯超級惡棍實驗室，拯救一份送給主角犀利哥的禮物，當中當然不少得Minions們陪大家一同冒險，故事可愛又溫馨，入場必玩！

攤位遊戲嬴走Minions公仔 收費攤位遊戲方面，分別有「太空殺手」和「香蕉涼台」兩款，同樣可以嬴走Minions大公仔！「太空殺手」是一個仿照《壞蛋獎門人 》中「超級瘋狂太空殺手」街機遊戲打造的遊戲攤位，玩家需推射出圓球，並將目標鐵罐全部推跌，只有一球機會，難度頗高。另外「香蕉涼台」一樣考眼界，玩家要將膠香蕉射入旋轉的椰子裡面，竅門是夠大力，現場都見有不少人成功嬴走獎品，不妨一試。

必買限定精品 一場來到當然要爆買Minions精品，園區內有3間商店，包括以糖果為主題的「甜蜜俘虜」商店內售賣各種Minions主題的服飾、毛絨玩具、家居用品、糖果及其他有趣的紀念品；「小小兵歡樂店」則主打融合Minions元素的最新潮流單品；而「萌趣商店」裡就有大量Minions配件和玩具，相信大家一定可以買到滿載而歸！ 新加坡環球影城門票價錢：成人 76 新幣/張，兒童 59 元/張 官方網站