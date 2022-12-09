新加坡美食合集！一日食足7餐 肉骨茶老字號＋夜市即燒沙嗲串燒＋牛車水熟食中心＋超重磅胡椒肉蟹

走一趟新加坡，你會發現當地美食很可能比日韓泰菜更最合香港人口味，肉骨茶、沙嗲串燒、胡椒蟹，全都惹味開胃，從未有一次旅程食得如此開懷。今次就為各位訂製好一次新加坡美食精華遊，由早上八時食到晚上十時，行程緊密豐富，一日食足7餐，一起用味蕾感覺新加坡的魅力吧！ 文：Heidi

嗚謝：新加坡旅遊局 南洋風情早餐店 很多人都說如果想了解一個地方的文化特色，就一定要試試當地的早餐店。我們第一站首先來到由當地人強烈推介的喜園咖啡店，早上八時門外已經大排長龍，客人全都是街坊熟客。在新加坡，咖啡店並不是指一般Cafe，店舖性質類近港式茶檔，除了賣早餐亦會賣粉麵飯。喜園咖啡店主打最傳統的南洋咖啡和地道早餐，一場來到當然要入鄉隨族，必試人人都排隊買的經濟米粉，以平民價錢的炒米粉配上魚卷和腐皮卷等配菜，非常飽肚。另外亦要一試新加坡口味的咖央麵包和半熟蛋，半熟蛋食法很有特色，完整一顆雞蛋放在碗中交給客人，打開雞蛋後要拌入豉油和胡椒粉去腥，可以單吃又或是配麵包沾雞汁，有點像香港的滾水蛋，營養價值一樣高。 喜園咖啡店 地址：37 Beach Road 01-01 Singapore

蔡瀾推介肉骨茶老店 去新加坡食肉骨茶是旅客們的指定動作，黃亞細肉骨茶在1977年創立，是當地三大肉骨茶名店之一，多年來吸引了不少名人光顧，連食家蔡瀾都曾經在書中推介過。黃亞細賣的肉骨茶接近潮州式做法，用上新鮮豬肉烹煮，湯頭清澈，胡椒味道濃郁卻溫和，大熱天時喝一口熱湯，依然感覺清爽不灼喉。排骨方面分成幾個等級，價錢最貴的是上等龍排肉骨茶，一碗兩大塊，肉質煮得香軟，同時留有彈性。吃完一輪，店舖還可以免費加湯，不習慣一大早吃白飯？配搭油炸鬼同樣正宗。 黃亞細肉骨茶 地址：208 Rangoon Road Hong Building Singapore

米芝蓮推介馬來西亞餐廳 午餐時間，我們繼續吃！Hjh Maimunah早年獲得米芝蓮必比登推介，餐廳主打馬來西亞菜和印尼美食，由於口味正宗和價錢相宜，吸引了不少人捧場。店舖樓高兩層，客人需要自行排隊點餐，因此門口總是人頭湧湧，氣氛熱鬧。食物全部都份量十足，有惹味的印尼巴東牛肉，又有用當地特色香料製作的印尼烤雞，還有少見的馬來炸豆腐，來到不知吃甚麼的話，隨便下單都一樣有驚喜！



Hjh Maimunah

地址：11 & 15 Jalan Pisang, Singapore

傳統蝦麵湯底鮮甜 除了叻沙，蝦麵亦是新馬華人的傳統美食。白蘭閣街蝦麵是當地人的口袋餐廳，位於哈芝巷旁邊，多年來只賣蝦排骨麵，至今已傳承至第四代。新加坡的蝦麵據說源自福建，麵條帶有嚼勁，湯底用蝦、豬尾和排骨足料熬煮，入口清香鮮甜，在齒頰間留下淡淡的蝦香，再吃肥美的鮮蝦和排骨，份外滿足。 白蘭閣街蝦麵

地址：243 Beach Road, Singapore

麥士威熟食中心必試五香貫腸 距離晚餐還有一段時間，不妨走進當地的熟食中心搵食。新加坡唐人區牛車水附近有Maxwell Food Centre麥士威熟食中心，裏頭有大量老字號名店，如最為香港人熟悉的天天海南雞飯的本店就在這裡。五香貫腸是其中數一數二的老店，招牌貨是傳統福建小食五香捲和貫腸，餐牌上分成多款套餐組合，五香捲外皮炸得香口，裡面包著豬肉、馬蹄等多種餡料，用料扎實，五香粉味道突出，整體鹹香惹味。順帶一提，Maxwell地鐵站今年正式啟用，以後去開餐就更方便。 五香貫腸 地址：Maxwell Food Centre 64號檔

重磅斯里蘭卡胡椒肉蟹 晚餐是全日行程重頭戲，極力推介大家去吃一頓新加坡口味的胡椒蟹。HolyCrab開業短短五年已經儲落不少口碑，成名作胡椒蟹特別選用斯里蘭卡新鮮肉蟹製作，隻隻都超重磅，每日新鮮運到新加坡，賣完即止。胡椒蟹用上黑胡椒、自家秘製蟹湯和咖喱葉調味，肉蟹肥美飽滿多膏，吃起來每口都是香甜蟹肉，胡椒醬汁後勁十足，辣得過癮！ HolyCrab 地址：2 Tan Quee Lan Street No. 01-03