新加坡酒店優惠｜新加坡君悅酒店7月重新開幕 限時85折！即睇全新設施

新加坡君悅酒店近日重新開幕，酒店坐落於當地最熱鬧烏節路地區，附近商場林立而且交通方便，是到新加坡時的住宿好選擇！酒店裝修呈現新加坡「花園城市」的形象，不單選用溫和中性的色調，亦選用優雅的木質家具，露台翼樓更有花園及瀑布景觀，充滿度假氣氛。為慶祝酒店開幕，酒店現正提供限時優惠，最高可達85折，下文即睇詳情！

新加坡酒店推介！新加坡君悅酒店限時85折

新加坡君悅酒店經過多年精心改造後，將分階段逐步開放。首階段包括自然風格的露台翼樓，配有升級的健身中心和25米長游泳池，以及主打新加坡特色美食的 StraitsKitchen 餐廳和夜生活場所 BRIX。至2025年初，酒店將重新陸續開幕，酒店將蛻變為擁有共 699 間客房和套房的「華麗待客空間」和「康體天堂」。餐飲選擇方面，除了以上兩間餐廳，Oasis將於2024年8月重新營業，為客人提供全日池畔用餐服務，帶來燒烤、雞尾酒和現場DJ音樂，氣氛一流。另外酒店新設施將包括康體泳池、鹽蒸室、雙重理療桑拿、Air Lounge 水力泳池、先進的健身中心、25 米游泳池以及用於指導養生課程的戶外區域，值得期待！

由即日起至2024年8月31日，酒店為凱悅天地會員提供最高 85 折限時優惠，適用於2025年12月31日前入住。



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