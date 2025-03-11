新加坡3月精選活動 Banksy巡迴藝術展/櫻花展/雨林探險團/新加坡F1賽開賣！GD登台演出

新加坡每月都會推出一系列精彩活動，為讀者整合最新、最受歡迎的必玩活動。計劃到新加坡旅遊的旅客絕對不能錯過，即睇詳請！
The Art of Banksy: “without Limits”新加坡站
展覽展出超過 200 件班克斯(Banksy)的作品，包括照片、雕塑、裝置藝術及壁畫等。作為全球知名的神秘塗鴉藝術家，Banksy的真實身份至今仍然是個謎。他的作品不僅風靡街頭，更被公認為當代最具價值的藝術家之一。為籌備本次展覽，他以模板畫的方式複製了多部代表作，展現出其獨特的藝術風格。
是次藝術展已在歐洲、美國、南美、亞洲、澳洲和加拿大等地大獲成功，吸引超過 210 萬名觀眾，共同體驗他的創作魅力。
展期：2月7日至4月13日
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新加坡濱海灣花園櫻花展
今年迎來了第十屆櫻花展，這場標誌性的花卉盛典將引領遊客走進日本福岡縣的春日美景。展覽的亮點包括重現歷史悠久的小倉城，以及以燈光裝置點綴的天守閣。此外，花卉展還將展示福岡的傳統工藝與藝術創作，讓遊客深入體驗當地文化的獨特韻味，共同沉醉於春日美好氛圍中。
日期：3月8日至4月6日
開放時間：上午9時至晚上9時 (最後入場時間: 晚上8時)
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亞洲雨林探險園
亞洲雨林探險園(Rainforest Wild ASIA)為新加坡的第五座野生動物園，將於3月12日正式開幕！作為亞洲首個以探險為主題的動物園，這裡提供遊客探索野生世界的體驗，深入亞洲雨林的神秘之境。
亞洲雨林探險園可從萬態西區(Mandai Wildlife WEST)進入，提供一系列獨特的體驗。遊客將踏上量身定制的雨林徒步探險，滿足各位於大自然冒險的渴望。這項全球獨一無二的體驗設有多條探索路徑，讓探險家們能夠追尋野生動物的蹤跡，並驚嘆於雨林地上與地下的自然奇觀。
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首個創意園區新峇魯
位於金炎路46號和58號的南僑中學原址的商業辦公空間「New Bahru」，匯聚一班充滿活力的創意社群。作為新加坡首個創意園區，New Bahru 涵蓋餐飲、零售、養生保健、娛樂、教育及文化等多個領域，成為本地創意產業的新地標。園區除了有各種自家設計品牌外，更有多個工作室及工作坊，為訪客帶來多元化的創意體驗。
新加坡大獎賽2025
萬眾矚目的2025 F1新加坡航空大獎賽(Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2025)將於10月3日至10月5日盛大登場。今年賽事重磅邀請傳奇歌手艾爾頓強(Elton John)與韓流天王G-Dragon登台演出，再度點燃濱海灣街道賽道的熱烈氣氛。門票現正發售，包括全新濱海灣看台門票以及單日步行門票。
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