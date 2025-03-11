新加坡3月精選活動 Banksy巡迴藝術展/櫻花展/雨林探險團/新加坡F1賽開賣！GD登台演出

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The Art of Banksy: “without Limits ”新加坡站

展覽展出超過 200 件班克斯(Banksy)的作品，包括照片、雕塑、裝置藝術及壁畫等。作為全球知名的神秘塗鴉藝術家，Banksy的真實身份至今仍然是個謎。他的作品不僅風靡街頭，更被公認為當代最具價值的藝術家之一。為籌備本次展覽，他以模板畫的方式複製了多部代表作，展現出其獨特的藝術風格。

是次藝術展已在歐洲、美國、南美、亞洲、澳洲和加拿大等地大獲成功，吸引超過 210 萬名觀眾，共同體驗他的創作魅力。

展期：2月7日至4月13日

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