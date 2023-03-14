新升級｜SK-II新一代小燈泡 Stephy分享提亮心得/銅鑼灣限定店自製香薰蠟燭/限定套裝

香港人講求效率，如果亮白及去斑可以一步到位，就當然最好。SK-II王牌的亮白精華「小燈泡」最近迎來新一代升級，一瓶即可擊退暗黃、色斑等肌膚困擾。品牌更找來「小燈泡」系列的忠實用家鄧麗欣(Stephy)，分享使用「小燈泡」的心得，並在銅鑼灣開設晶透鑽光小燈泡限定店，舉辦雪蓮香薰蠟燭工作坊及皮膚分析服務，讓女生一起感受「小燈泡」的威力。

實力派演員Stephy向來是「小燈泡亮白精華」的忠實用家，除了拍攝工作，她在戲外熱愛排球運動、戶外活動及旅遊，繁忙日程加上經常接觸室內戶外紫外光，容易令肌膚暗沉、蠟黃、出現色斑並失去光澤。Stephy平日愛以淡妝演出，她最愛早晚使用新一代小燈泡，為肌膚注入至臻亮白活力。精華新添加SDL PRO專研配方，集中減黃、改善暗沉並煥發肌膚晶透光蘊力，結合傳奇成分PITERA極致凍齡抗氧化，多維度擊散黑色素，高效煥亮「冷白皮」發光素肌。

Stephy 私心小貼士 1+1 倍大剔透美肌效果 Stephy工作及生活非常忙碌，所以亦追求簡單的護膚步驟，她亦私心分享使用「小燈泡」的小貼士：先拍上SK-II神仙水（護膚精華），幫助補充肌膚水分，抵抗衰老現象，減少因乾燥引起的細紋，增強肌膚緊緻度，強韌肌膚屏障，同時開啟肌膚加強吸收後續精華的管道，緊接使用新一代小燈泡，將精華點於額頭、臉頰及下巴，輕柔地由中間向外推開即可，倍大提亮抗氧化、改善暗沉、煥白淡斑的最佳效果，兩者配合使用，以1+1加倍煥發晶透鑽光肌。

銅鑼灣限定店 玩雪蓮香薰蠟燭工作坊 為讓大家感受新一代小燈泡的亮白力量， SK-II由即日起至4月3日，在銅鑼灣開設晶透鑽光小燈泡限定店，吳海昕(Sofiee Ng)早前已率先到訪限定店打卡，現場設有多項驚喜活動，包括雪蓮香薰蠟燭工作坊及皮膚分析服務。

免費體驗 Magic Ring 肌膚測試 全面分析肌膚問題，提供專屬你的護膚方案，定立夏日亮白新目標。完成肌膚測試並成功登記成為新會員更可即時獲贈皇牌產品試用裝乙份（價值$222, 包括新一代光蘊臻采煥亮精華）。 Sofiee Ng體驗Magic Ring肌膚測試

Sofiee Ng制作雪蓮香薰蠟燭 雪蓮香薰蠟燭工作坊 定制個人化香薰蠟燭：參加者只需於限定店內打卡，並上載到個人的社交平台(須設為公開)，即可免費製作出屬於你的香薰蠟燭，放鬆身心同時了解稀奢耀白雪蓮的功效。 每日共9節，活動名額以先到先得的方式分配，額滿即止。

活動詳情： 日期：2023年3月9日至4月3日 時間：11:00 – 20:30 地點：崇光銅鑼灣店G/F SK-II新一代光蘊臻采煥亮精華將於即日於在全線專櫃及或概念店公開發售，並推出獨家限定禮遇。

SK-II 光蘊臻采能量精華套裝 $1,200 光蘊臻采能量精華套裝 $1,200 ( 價值 :$1,649) ．光蘊臻采煥亮精華30mL 1份 ．護膚精華 30mL 1份 ．護膚面膜 1片 ．能量精華霜 2.5g 1份

光蘊臻采能量淨肌套裝 $1,800 ( 價值 :$2,562) ．光蘊臻采煥亮精華 50mL 1份 ．護膚精華 30mL 2份 ．淨肌護膚潔面乳 20g 2份 ．能量精華霜 2.5g 1份 SK-II 光蘊臻采能量淨肌套裝 $1,800