新口罩｜MaskOn新推兩款口罩 可生物降解+納米殺病毒口罩

本地時尚口罩品牌MaskOn最近新推出兩款口罩，包括Candour Series口罩系列及NanoTech納米殺病毒口罩，Candour Series口罩系列以目前最高級別的生物降解物料製成，希望在抗疫同時，亦能減輕對地球負擔；NanoTech納米殺病毒口罩則採用納米及先進材料研發院(NAMI)新研發的殺滅病毒納米纖維材料生產，在病毒接觸口罩時將其殺滅，進一步加強保護力。

Candour Series生物降解口罩 Candour Series生物降解口罩的物料，可於堆填環境，即無光無氧的條件下，達至完全生物降解，口罩以符合目前最高防疫規格的物料製造。設計方面亦貫徹品牌對生活美學的追求，3款全新色調包括Arbol雲白、Saxum 礦石灰及Verre 海沙紅，簡潔時尚，配襯容易。口罩使用獨立包裝，就連包裝袋都使用環保物料製造。

NanoTech納米殺病毒口罩 納米及先進材料研發院(NAMI)是納米技術和先進材料專家，成功研發具有殺滅病毒功能的納米纖維材料，有效殺滅新冠病毒，更獲得第三方檢測機構美國Bioscience Labs認證，能大幅降低SARS-CoV-2(COVID-19)傳染性，MaskOn率先採用該嶄新材料，推出NanoTech納米殺病毒口罩。透過此納米纖維層，有效抑制新冠病毒，使其不能存活及複製。 與市場上既有的光觸媒殺菌技術比較，NanoTech無需依賴光線條件殺菌，能不分日夜全天候殺滅新冠病毒，十分適合工作或生活作息上面對染感風險的人士。NanoTech的殺菌功能，亦將棄置口罩殘留病毒所構成的傳播風險減到最低，進一步保障大眾安全。另外，口罩亦採用生物降解物料製成，為地球環境多行一步。