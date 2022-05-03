新口罩｜MaskOn新推兩款口罩 可生物降解+納米殺病毒口罩

本地時尚口罩品牌MaskOn最近新推出兩款口罩，包括Candour Series口罩系列及NanoTech納米殺病毒口罩，Candour Series口罩系列以目前最高級別的生物降解物料製成，希望在抗疫同時，亦能減輕對地球負擔；NanoTech納米殺病毒口罩則採用納米及先進材料研發院(NAMI)新研發的殺滅病毒納米纖維材料生產，在病毒接觸口罩時將其殺滅，進一步加強保護力。
Candour Series生物降解口罩
Candour Series生物降解口罩的物料，可於堆填環境，即無光無氧的條件下，達至完全生物降解，口罩以符合目前最高防疫規格的物料製造。設計方面亦貫徹品牌對生活美學的追求，3款全新色調包括Arbol雲白、Saxum 礦石灰及Verre 海沙紅，簡潔時尚，配襯容易。口罩使用獨立包裝，就連包裝袋都使用環保物料製造。
NanoTech納米殺病毒口罩
納米及先進材料研發院(NAMI)是納米技術和先進材料專家，成功研發具有殺滅病毒功能的納米纖維材料，有效殺滅新冠病毒，更獲得第三方檢測機構美國Bioscience Labs認證，能大幅降低SARS-CoV-2(COVID-19)傳染性，MaskOn率先採用該嶄新材料，推出NanoTech納米殺病毒口罩。透過此納米纖維層，有效抑制新冠病毒，使其不能存活及複製。
與市場上既有的光觸媒殺菌技術比較，NanoTech無需依賴光線條件殺菌，能不分日夜全天候殺滅新冠病毒，十分適合工作或生活作息上面對染感風險的人士。NanoTech的殺菌功能，亦將棄置口罩殘留病毒所構成的傳播風險減到最低，進一步保障大眾安全。另外，口罩亦採用生物降解物料製成，為地球環境多行一步。
Jay Fung+雲浩影示範口罩
品牌更邀請了歌手馮允謙(Jay Fung)及雲浩影(Cloud)到時代廣場MaskOn Gallery介紹新產品。Jay相當欣賞NanoTech納米殺菌口罩：「這款口罩不但能即時殺滅新冠病毒，即使棄置後，我們亦無須再擔心因病毒殘留而構成傳播風險，產品同時使用可降解物料製作，這一點我十分欣賞及支持。」
而作為品牌忠實用家的Cloud直言要向身邊人推廣Candour Series生物降解口罩：「我一直很擔心堆積即棄口罩對環境的影響，現在有了這款生物降解口罩就好了，可以在抗疫的同時，亦能盡一點力守護地球，加上3款新色都很吸引，適合我日常用來配襯不同造型。」