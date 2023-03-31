新品牌｜本地新晉男士服裝品牌ROAM 首間Go ROAM-ing限定店登陸K11 Art Mall

近年盛行「Smart Casual」，全新時尚男裝品牌ROAM推出其首季春夏系列，提供一系列高尚男士服飾，讓男士可以化繁為簡，輕鬆駕馭任何場合。ROAM採用極簡主義設計，以睿智設計及優質面料，並著重功能性，展現平衡之美。
王牌單品的極簡時尚美學
ROAM專為積極投入工作並同時熱衷享受生活的都市男性而設，3大王牌單品包括Bryan休閒風衣、George Polo恤衫、RJ Chino修身長褲，詮譯簡約主義美學，結合隨性的設計及舒適的功能細節。
Go ROAM-ing期間限定店
為慶祝品牌正式成立及其首季產品發布，並且讓大眾體驗品牌的「EVERY WEAR, EVERYWHERE」概念，ROAM特別由即日起至4月1日，以「Go ROAM-ing」為題，在K11 Art Mall舉行全港首間期間限定店。屆時有大型的LED幕牆播放品牌宣傳片，讓大家體驗品牌的「EVERY WEAR．EVERYWHERE」設計概念。現凡於ROAM「Go ROAM-ing」期間限定店內作任何消費，即可享有全單9折優惠，同時亦會獲贈限量版ROAM Tote Bag。
ROAM 「Go ROAM-ing」期間限定店
日期：即日至4月1日 (星期六)
時間：11:00 – 21:00
地址：K11 Art Mall G/F中庭
網上專門店：www.roamcollection.com