新品牌｜本地新晉男士服裝品牌ROAM 首間Go ROAM-ing限定店登陸K11 Art Mall

近年盛行「Smart Casual」，全新時尚男裝品牌ROAM推出其首季春夏系列，提供一系列高尚男士服飾，讓男士可以化繁為簡，輕鬆駕馭任何場合。ROAM採用極簡主義設計，以睿智設計及優質面料，並著重功能性，展現平衡之美。

ROAM Go Roam-ing Pop Up Store

王牌單品的極簡時尚美學 ROAM專為積極投入工作並同時熱衷享受生活的都市男性而設，3大王牌單品包括Bryan休閒風衣、George Polo恤衫、RJ Chino修身長褲，詮譯簡約主義美學，結合隨性的設計及舒適的功能細節。

Go ROAM-ing 期間限定店 為慶祝品牌正式成立及其首季產品發布，並且讓大眾體驗品牌的「EVERY WEAR, EVERYWHERE」概念，ROAM特別由即日起至4月1日，以「Go ROAM-ing」為題，在K11 Art Mall舉行全港首間期間限定店。屆時有大型的LED幕牆播放品牌宣傳片，讓大家體驗品牌的「EVERY WEAR．EVERYWHERE」設計概念。現凡於ROAM「Go ROAM-ing」期間限定店內作任何消費，即可享有全單9折優惠，同時亦會獲贈限量版ROAM Tote Bag。