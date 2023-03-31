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2023-03-31 15:30:00

新品牌｜本地新晉男士服裝品牌ROAM 首間Go ROAM-ing限定店登陸K11 Art Mall

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新品牌｜本地新晉男士服裝品牌ROAM 首間Go ROAM-ing限定店登陸K11 Art Mall

新品牌｜本地新晉男士服裝品牌ROAM 首間Go ROAM-ing限定店登陸K11 Art Mall

近年盛行「Smart Casual」，全新時尚男裝品牌ROAM推出其首季春夏系列，提供一系列高尚男士服飾，讓男士可以化繁為簡，輕鬆駕馭任何場合。ROAM採用極簡主義設計，以睿智設計及優質面料，並著重功能性，展現平衡之美。

 

ROAM Go Roam-ing Pop Up Store

ROAM Go Roam-ing Pop Up Store

王牌單品的極簡時尚美學

ROAM專為積極投入工作並同時熱衷享受生活的都市男性而設，3大王牌單品包括Bryan休閒風衣、George Polo恤衫、RJ Chino修身長褲，詮譯簡約主義美學，結合隨性的設計及舒適的功能細節。

ROAM RJ Chino 經典直筒褲：採用經典的斜紋面料，彈性高且舒適快乾，講究的3D廓形剪裁，修身舒適，使整體線條簡潔俐落。 ROAM Bryan休閒風衣：採用防水技術面料製成，兼顧跣水、透氣、輕薄三大特點。 ROAM George Polo恤衫：扁機編織以成的衣領堅挺不易變形，加上恤衫採用輕盈涼感的冰爽面料和背部清涼的鐳射打孔，悶熱天氣下仍無減瀟灑氣質。

Go ROAM-ing期間限定店

為慶祝品牌正式成立及其首季產品發布，並且讓大眾體驗品牌的「EVERY WEAR, EVERYWHERE」概念，ROAM特別由即日起至41日，以「Go ROAM-ing」為題，在K11 Art Mall舉行全港首間期間限定店。屆時有大型的LED幕牆播放品牌宣傳片，讓大家體驗品牌的「EVERY WEAREVERYWHERE」設計概念。現凡於ROAMGo ROAM-ing」期間限定店內作任何消費，即可享有全單9折優惠，同時亦會獲贈限量版ROAM Tote Bag

ROAM-ing Hub：採用破格的懸浮設計展示品牌的皇牌單品，以多角度呈現創新科技及工藝細節。 ROAM-ing Hotspot – Get Your Inspiration：ROAM準備的療癒心靈的時尚名句，讓人會心微笑，同時亦為營營役役的大家充電打氣。

ROAM Go ROAM-ing」期間限定店

日期：即日至41 (星期六)

時間：11:00 21:00

地址：K11 Art Mall G/F中庭

網上專門店：www.roamcollection.com

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