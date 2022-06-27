新品速遞｜一機兩用！ LG新推空氣淨化風扇 空氣清新+風扇功能二合一

香港人向來重視生活質素，而家中空氣品質絕對是優質生活的基本。LG最近新推LG PuriCare™ AeroTower空氣淨化風扇，結合空氣淨化和風扇功能於一身，更可自行調節氣流，能在家中任何地方帶來個人化的潔淨。

三種送風模式 + 三重過濾系統

AeroTower空氣淨化風扇配備三種送風模式，包括單向、廣域及循環模式。單向模式適合需要強勁且集中的送風設定，或針對房間特定部分時使用。廣域模式適合需要覆蓋較大空間時使用，將清新空氣送到每一個角落。如果想全天候感受空氣淨化，可設置到循環模式，就可以一整天都享受到潔淨室內空氣。

另外它們亦設有三層過濾系統，包括前置濾網、HEPA 濾網及除臭濾網，可有效地阻隔大顆粒灰塵，更可去除異味、霧霾污染和空氣中的化學物質，保證室內空氣的純淨。