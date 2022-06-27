新品速遞｜一機兩用！ LG新推空氣淨化風扇 空氣清新+風扇功能二合一

香港人向來重視生活質素，而家中空氣品質絕對是優質生活的基本。LG最近新推LG PuriCare™ AeroTower空氣淨化風扇，結合空氣淨化和風扇功能於一身，更可自行調節氣流，能在家中任何地方帶來個人化的潔淨。
三種送風模式+三重過濾系統
AeroTower空氣淨化風扇配備三種送風模式，包括單向、廣域及循環模式。單向模式適合需要強勁且集中的送風設定，或針對房間特定部分時使用。廣域模式適合需要覆蓋較大空間時使用，將清新空氣送到每一個角落。如果想全天候感受空氣淨化，可設置到循環模式，就可以一整天都享受到潔淨室內空氣。
另外它們亦設有三層過濾系統，包括前置濾網、HEPA 濾網及除臭濾網，可有效地阻隔大顆粒灰塵，更可去除異味、霧霾污染和空氣中的化學物質，保證室內空氣的純淨。
配備智能感應系統 遙距操控風扇
風扇內置智能感應系統，有效感測室內環境中的PM1.0懸浮粒子指數、氣味、温度及濕度等數據，可準確了解空間空氣質量。用家也能透過智能家居應用程式，隨時隨地遠程操控風扇。另外，它更可產生類似於峽谷壁之間流動的風效，氣流強勁卻能把噪音降至23 dB，為用家送上無噪音，宛如大自然微風吹過的空內環境。
LG PuriCare™ AeroTower 空氣淨化風扇
建議售價: $6,580
預售日期: 6月17日至30日
顏色: 樺木白、蒼林綠、星光銀