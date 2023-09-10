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2023-09-10 21:16:52

新品速遞｜人氣小清新本地茶飲店「喫茶舍Yum Teahouse」新店9月同步進駐紅磡+長沙灣 全新夏日消暑必備 D24榴槤雪冰每日限量30杯

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人氣小清新本地茶飲店「喫茶舍Yum Teahouse」新店9月同步進駐紅磡+長沙灣 全新夏日消暑必備 D24榴槤雪冰每日限量30杯

人氣小清新本地茶飲店「喫茶舍Yum Teahouse」新店9月同步進駐紅磡+長沙灣 全新夏日消暑必備 D24榴槤雪冰每日限量30杯

香港茶飲店本地品牌喫茶舍Yum Teahouse，一直專注為客人提供優質和標準的茶飲，致力打造一個讓客人可以放鬆和休息的空間，享用茶飲的同時，能夠釋放壓力、清醒思維，感受一份舒適和愉悅。店內環境以簡約清新的木系風格為主題，採用原木色及白色為主色調，紅磡店特設數個座位及吧枱位置，為客人提供一個休憩空間，讓人放下腳步，細細品嚐喫茶舍Yum Teahouse精心特調的茶飲，享受寧靜又愜意的時光。

喫茶舍為客人提供一個休憩空間，讓人放下腳步，細細品嚐精心特調的茶飲，享受寧靜又愜意的時光。

喫茶舍為客人提供一個休憩空間，讓人放下腳步，細細品嚐精心特調的茶飲，享受寧靜又愜意的時光。

提供四大人氣飲料系列 超過50款茶飲款式

喫茶舍Yum Teahouse採用優質的茶葉和食材，以及精心調配的配方，每日新鮮製作，其產品研發團隊持續探索和創新，提供超過50款茶飲款式，以及一直不斷推出新產品，使客人一直對喫茶舍Yum Teahouse保持新鮮感。四大人氣飲料系列包括雲沫系列、奶茶系列、歐蕾系列、水果系列，四大系列均受不少客人歡迎，並長期佔居喫茶舍10大人氣飲料榜。另外，全新推出夏日消暑必備水果茶飲，由即日起至1031日期間，全新限定D24榴槤雪冰，每間分店每日限量30杯，售完即止，而同步特色新品還有香水檸檬茶及蜜桃雪冰！

水果系列│使用新鮮水果和茶葉，調配出果香濃郁、甜度適中的茶飲。人氣款式包括水果喫茶王、鮮芒果綠茶、西柚晶球綠茶等。 奶茶系列│使用高品質茶葉，調配出口感柔順、香氣撲鼻的奶茶。人氣款式包括經典紅茶奶茶、金萱拿鐵、鐵觀音奶茶等。 歐蕾系列│使用新鮮鮮奶，調配出口感濃郁、香甜可口的茶飲。人氣款式包括鮮奶茶、黑糖珍珠純鮮奶茶、甘蔗鮮奶等。 雲沫系列│以濃厚芝士香氣和奶油口感為特點，調配出口感柔順、香氣撲鼻的茶飲。人氣款式包括芝士奶蓋紅茶、綠茶、奶蓋芒果茶等。 水果喫茶王 甘蔗金萱綠茶 西柚晶球綠茶 西柚綠茶 芋頭鮮奶 金萱綠茶歐蕾 香蜜檸檬蘆薈 喫茶三重奏 喫茶四重奏 雲沫宇治抹茶 雲沫芒果綠茶 雲沫碳焙烏龍 黑糖百香果汁 黑糖珍珠濃鮮奶 碳培烏龍 金萱烏龍奶茶 檸檬愛玉烏龍

全新推出期間限定D24榴槤雪冰 啖啖榴槤香

榴槤控必試！新店進駐推出期間限定D24榴槤雪冰，由即日起至1031日期間，每間分店每日限量30杯，售完即止。另外，同步特色新品還有香水檸檬茶及蜜桃雪冰，同樣消暑解渴

D24榴槤雪冰選用新鮮D24榴槤果肉，製作時將部分新鮮榴槤果肉打入沙冰，部分留在杯底做配料，調製出獨特的豐富口感和風味。融合冰涼口感與榴槤香甜，口感綿密柔滑，每啖都能感受到榴槤的濃郁果香和冰涼快感，香氣四溢，為夏日留下深刻印象！

特色新品D24榴槤雪冰、香水檸檬茶及蜜桃雪冰。 榴蓮雪冰 香水檸檬茶

喫茶舍Yum Teahouse

地址(紅磡店)：九龍紅磡必嘉街92-112號紅磡灣中心地下Shop 9A

營業時間：11:30am - 11:45pm

地址(長沙灣店)：九龍長沙灣道680號麗新商業中心地舖G49A

營業時間：11:00am - 10:00pm

喫茶舍Yum Teahouse 每日限量 D24榴槤雪冰 香水檸檬茶 蜜桃雪冰
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