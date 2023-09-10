新品速遞｜人氣小清新本地茶飲店「喫茶舍Yum Teahouse」新店9月同步進駐紅磡+長沙灣 全新夏日消暑必備 D24榴槤雪冰每日限量30杯

人氣小清新本地茶飲店「喫茶舍Yum Teahouse」新店9月同步進駐紅磡+長沙灣 全新夏日消暑必備 D24榴槤雪冰每日限量30杯

香港茶飲店本地品牌喫茶舍Yum Teahouse，一直專注為客人提供優質和標準的茶飲，致力打造一個讓客人可以放鬆和休息的空間，享用茶飲的同時，能夠釋放壓力、清醒思維，感受一份舒適和愉悅。店內環境以簡約清新的木系風格為主題，採用原木色及白色為主色調，紅磡店特設數個座位及吧枱位置，為客人提供一個休憩空間，讓人放下腳步，細細品嚐喫茶舍Yum Teahouse精心特調的茶飲，享受寧靜又愜意的時光。

喫茶舍為客人提供一個休憩空間，讓人放下腳步，細細品嚐精心特調的茶飲，享受寧靜又愜意的時光。

喫茶舍Yum Teahouse採用優質的茶葉和食材，以及精心調配的配方，每日新鮮製作，其產品研發團隊持續探索和創新，提供超過50款茶飲款式，以及一直不斷推出新產品，使客人一直對喫茶舍Yum Teahouse保持新鮮感。四大人氣飲料系列包括雲沫系列、奶茶系列、歐蕾系列、水果系列，四大系列均受不少客人歡迎，並長期佔居喫茶舍10大人氣飲料榜。另外，全新推出夏日消暑必備水果茶飲，由即日起至10月31日期間，全新限定D24榴槤雪冰，每間分店每日限量30杯，售完即止，而同步特色新品還有香水檸檬茶及蜜桃雪冰！

全新推出期間限定 D24 榴槤雪冰 啖啖榴槤香

榴槤控必試！新店進駐推出期間限定D24榴槤雪冰，由即日起至10月31日期間，每間分店每日限量30杯，售完即止。另外，同步特色新品還有香水檸檬茶及蜜桃雪冰，同樣消暑解渴！

D24榴槤雪冰選用新鮮D24榴槤果肉，製作時將部分新鮮榴槤果肉打入沙冰，部分留在杯底做配料，調製出獨特的豐富口感和風味。融合冰涼口感與榴槤香甜，口感綿密柔滑，每啖都能感受到榴槤的濃郁果香和冰涼快感，香氣四溢，為夏日留下深刻印象！