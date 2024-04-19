新品速遞｜元気寿司聯乘角落小夥伴™推萌爆美食 必搶限量版禮品！印章連投影燈/冰感毛巾

元気寿司再度聯乘角落小夥伴™，由即日起陸續於全線分店及「外賣自取網上訂購」平台推出一系列限定特色餐目，包括炸蝦尾武士卷、PURI PURI 吉列蝦堡等，全部加入角落小夥伴™角色元素，造型超可愛！另外粉絲必搶限量版禮品，有印章連投影燈、冰感毛巾及餐碟，更有限時隱藏驚喜，下文即睇詳情！

元気寿司聯乘角落小夥伴™合共推出6款全新美食，PURI PURI 吉列蝦堡（$19），鬆軟刈包印上炸豬排國王圖案，包著金黃酥脆的吉列蝦堡，配上香甜蜜糖芥末醬，層次味道豐富。炸蝦尾武士卷 （蟹柳玉子卷）（$19）以日本製玉子及珍寶皇帝蟹柳為主角，口感鬆軟且蛋香濃郁的玉子印上可愛的炸蝦尾圖案，小朋友一定喜愛！甜品方面更不能錯過蜥蝪甜品杯和炸豬排甜品杯（$47），內裡盛載由日本直送的白桃味啫喱，採用日本鮮白桃果汁製作，將白桃的清香注入啫喱，濃郁果香，味道香甜可口，堂食享用完更能將可愛甜品杯帶回家！

元気寿司 x 角落小夥伴™ 限量版禮品換領詳情

今次限量版禮品以一眾走進「美食王國」邂逅炸猪排國王後換上了美食造型新衣的角落小夥伴™為設計主題，限定造型超可愛！包括能營造可愛氣氛的角落小夥伴™印章連投影燈、環保又可愛的出遊好物角落小夥伴™冰感毛巾，以及一系列讓美食更吸引的角落小夥伴™餐碟，只要親臨元気寿司或購買任何兒童壽司盛更可免費獲得角落小夥伴™貼紙，粉絲們絕對不能錯過！角落小夥伴™期間限定餐目及一系列精美禮品由即日起於元気寿司全線分店推出，禮品數量有限，換完即止。