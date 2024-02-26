新品速遞｜「內地超人氣乳酪」卡士乳酪進軍香港 品牌推試飲優惠 忠實支持者陳豪得知消息感興奮

卡士為中國華南地區以銷售額計排名第一的乳酪品牌，成立24年來專注研發低溫乳製品，卡士的乳酪由國際頂級菌種和優質生牛乳發酵而成，符合歐盟標準，更榮獲SGS全球金標認證及國際美味大獎。卡士產品在奶源、菌種、工藝及品質體系四大方面領先中高端市場，不但備受一眾小紅書網紅力推，亦喜獲各大五星級酒店採用。而近年港人更喜歡親身到內地超級市場大手購入、代購及團購各款卡士乳酪產品，卡士於香港的受歡迎程度可見一斑。是次合作，卡士挑選了在中國內地其中最受歡迎的三款皇牌乳酪產品進軍香港市場，包括「007益生菌家庭裝乳酪(原味)」、「餐後一小時」及「原態乳酪」，產品由香港總代理旗下專屬的冷鏈物流團隊負責運送至全港各銷售點。該團隊的物流方案結合投資近億港元的人工智能及自動化系統設備，是香港首家為客戶提供無縫自動化冷鏈物流方案之服務供應商，其高規格的點對點無縫冷鏈物流方案，有效確保食品的最佳品質保存和安全衛生狀態。

陳豪 大讚 卡士好味又健康 放心讓小朋友食用

作為卡士忠實客戶的陳豪表示得知卡士進駐香港表示相當興奮，更即場獲邀為卡士香港的001號VIP：「我不時會返內地逛超市，而卡士更是我們一家最愛的乳酪品牌，每次返內地都會大量購買，今後可在香港隨時隨地買到實在是一大喜訊！」作為滿分爸爸的陳豪解釋道：「存放的溫度對於保持乳酪的品質極為重要，而卡士在20多年前品牌成立時已經開始自建冷鏈物流體系，每一架車均嚴格監控溫度，保證全程維持在2至6度，加上全部產品亦無添加色素香精和防腐劑，令我放心讓小朋友食用，好味又健康。而更重要的是卡士的產品不但品質優良，口感和味道同樣無可挑剔，我三位小朋友一試便愛上，所以順理成章成為我們家的最愛。」

陳豪傳授樂基兒選購卡士產品心得

同場的樂基兒(Gaile)追求健康生活，喜愛做瑜珈，亦表示有飲用乳酪飲品的習慣：「益生菌對於腸道健康極為重要，同時亦是極佳的健康零食，家中長期備有杯裝乳酪，是我維持身體健康和控制體重的秘密武器，有時突然間想吃甜品，又或作為囝囝的健康早餐或下午茶，美味又健康！」身旁的陳豪即場向樂基兒傳授選購卡士產品的心得，引得樂基兒心思思表示活動後要立即入貨。