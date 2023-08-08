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2023-08-08 10:00:00

新品速遞｜出前一丁推全新咒術迴戰包裝 必換迷你角色模型 儲齊收藏卡換限量宿儺造型筷子

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新品速遞｜出前一丁推全新咒術迴戰包裝 必換迷你角色模型 儲齊收藏卡換限量宿儺造型筷子

新品速遞｜出前一丁推全新咒術迴戰包裝 必換迷你角色模型 儲齊收藏卡換限量宿儺造型筷子

召集各位咒術迴戰粉絲！出前一丁聯乘《咒術迴戰》，推出8款特別版5包裝即食麵，內附多款收藏卡。集齊即可換限量「出前一丁×咒術迴戰」宿儺の指造型筷子，大家一定不能錯過！

出前一丁聯乘《咒術迴戰》推出特別版5包裝即食麵共8 款口味，包括北海道小麥粉麻油味、豬骨湯味、黑蒜油豬骨湯味及麻辣鍋味，以及麻油味、九州濃湯豬骨湯味、雞蓉味及五香牛肉味5包裝即食麵。每款特別版產品包裝內均隨機附有「出前一丁×咒術迴戰」收藏卡1張，會員可透過「日清食品體驗館」WeChat小程式掃描收藏卡背面的二維碼賺取額外20分。

會員更可於「掃碼儲印花」版面，掃描二維碼獲得相對應指定產品的印花。儲齊8款口味之不同印花，即可免費兌換限量「出前一丁×咒術迴戰」宿儺の指造型筷子1對，印花兌換日期由即日起至2024216日。先到先得，換完即止。

出前一丁聯乘《咒術迴戰》特別版5包裝即食麵 「出前一丁×咒術廻戰」收藏卡 「出前一丁×咒術迴戰」限量宿儺の指造型筷子 「出前一丁×咒術迴戰」宿儺の指造型筷子連盒

掃描二維碼 儲分換角色模型

此外湯粉包上亦設二維碼，會員以「日清食品體驗館」WeChat小程式掃描後即可儲分，憑指定積分換領豐富獎賞，現只要3000積分可換領到出前一丁聯乘《咒術迴戦》角色模型一件，款式包括有「虎杖清仔」、「伏黑清仔」、「五条清仔」及「釘崎清妹」，每位會員每款只限換領1件，數量有限，換完即止！

五條悟：清仔舔舔脷外賣造型 伏黑惠：清仔津津有味食麵造型 ⻁杖悠仁：清仔露齒笑食麵造型 釘崎野薔薇：清妹手捧出前一丁麻油味新包裝造型 掃描湯粉包二維碼，可儲分換禮品。
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