新品速遞｜出前一丁推全新咒術迴戰包裝 必換迷你角色模型 儲齊收藏卡換限量宿儺造型筷子

出前一丁聯乘《咒術迴戰》推出特別版5包裝即食麵共8 款口味，包括北海道小麥粉麻油味、豬骨湯味、黑蒜油豬骨湯味及麻辣鍋味，以及麻油味、九州濃湯豬骨湯味、雞蓉味及五香牛肉味5包裝即食麵。每款特別版產品包裝內均隨機附有「出前一丁×咒術迴戰」收藏卡1張，會員可透過「日清食品體驗館」WeChat小程式掃描收藏卡背面的二維碼賺取額外20分。

會員更可於「掃碼儲印花」版面，掃描二維碼獲得相對應指定產品的印花。儲齊8款口味之不同印花，即可免費兌換限量「出前一丁×咒術迴戰」宿儺の指造型筷子1對，印花兌換日期由即日起至2024年2月16日。先到先得，換完即止。