新品速遞｜可口可樂新推「和、在、玩」限定包裝 玩IG Filter有機會嬴取一年免費可樂！

可口可樂又出新包裝！今次最新呈獻限量版「和、在、玩」系列，包裝印上「和」、「在」或「玩」的代表圖案及其中一款詞組，組合出不同創意活動點子！同時推出線上音樂節拍遊戲，大家可以於遊戲內連繫親朋好友，齊齊激爽熱舞。挑戰可口可樂「和、在、玩」限時動態濾鏡，更有機會贏取一年免費可口可樂！
全新「和、在、玩」限定包裝 自組創意句子
今個夏天可口可樂®激發歡聚新意思，特別推出限量版「和、在、玩」系列包裝，以時下流行用語及活動為靈感，配合繽紛的配色及活潑插畫，在不同口味及包裝的可口可樂®分別印上「和」、「在」或「玩」的代表圖案及其中一款詞組，集齊三款不同設計的可口可樂®，即可組合出創意活動點子！
為注入更多神秘玩法，它們亦同步推出樽裝可口可樂，所有樽裝包裝上只會顯示「和」、「在」或「玩」的代表圖案，而內容的詞組則隱藏於招紙內：飲完才會水落「字」出，在招紙上的透明圈才能看到詞組！
包裝一共有25個詞組，分別印在樽裝原味及無糖可口可樂、罐裝及迷你罐三種包裝，合共36個款式，可組合出過千個創意活動點子！樽裝限量版已率先上市，罐裝及迷你罐將陸續於香港太古可口可樂e-Shop、各大超級市場及便利店等零售點上架。
期間限定音Game 可口可樂音樂派對
由2022年6月15日起，只要掃瞄可口可樂限量版「和、在、玩」系列包裝的樽蓋底或拉環上QR碼，或登上iCoke.hk，即可進入可口可樂®音樂派對，上載相片設定個人化頭像，即可參與遊戲！於遊戲中，玩家可單機玩音樂遊戲，配合勁歌節拍按出相應的舞步；更可邀請好友同台競技，自設的角色將在對方的遊戲舞台上現身，互相為對方伴舞！
另外，由6月下旬起，可口可樂會在官方社交平台公布，音樂派對每周指定任務，只要按指示完成，於社交平台限時動態分享遊戲截圖，並加上指定hashtag，即可解鎖電子優惠卷及更多驚喜禮遇！
挑戰「和、在、玩」限時動態濾鏡 贏一年免費可樂
想挑戰「和、在、玩」的創意活動點子？只要約定一位好朋友，於限時動態濾鏡抽出指定活動組合，分享到社交媒體並加上指定Hashtag、Tag可口可樂Instagram，及設定帳戶成公開，每日最快參加活動的頭兩位粉絲即有機會贏得一年免費可口可樂！活動將於6月中旬開始，可以留意官方社交平台公布詳情。