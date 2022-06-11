新品速遞｜可口可樂新推「和、在、玩」限定包裝 玩IG Filter有機會嬴取一年免費可樂！

可口可樂又出新包裝！今次最新呈獻限量版「和、在、玩」系列，包裝印上「和」、「在」或「玩」的代表圖案及其中一款詞組，組合出不同創意活動點子！同時推出線上音樂節拍遊戲，大家可以於遊戲內連繫親朋好友，齊齊激爽熱舞。挑戰可口可樂「和、在、玩」限時動態濾鏡，更有機會贏取一年免費可口可樂！

全新「和、在、玩」限定包裝 自組創意句子

今個夏天可口可樂®激發歡聚新意思，特別推出限量版「和、在、玩」系列包裝，以時下流行用語及活動為靈感，配合繽紛的配色及活潑插畫，在不同口味及包裝的可口可樂®分別印上「和」、「在」或「玩」的代表圖案及其中一款詞組，集齊三款不同設計的可口可樂®，即可組合出創意活動點子！

為注入更多神秘玩法，它們亦同步推出樽裝可口可樂，所有樽裝包裝上只會顯示「和」、「在」或「玩」的代表圖案，而內容的詞組則隱藏於招紙內：飲完才會水落「字」出，在招紙上的透明圈才能看到詞組！

包裝一共有25個詞組，分別印在樽裝原味及無糖可口可樂、罐裝及迷你罐三種包裝，合共36個款式，可組合出過千個創意活動點子！樽裝限量版已率先上市，罐裝及迷你罐將陸續於香港太古可口可樂e-Shop、各大超級市場及便利店等零售點上架。