新品速遞｜合味道聯乘人氣動畫「BLUELOCK」推出限量收藏盒！香港動漫電玩節首發日用品套裝

喜歡睇人氣日本足球動漫「藍色監獄」（BLUELOCK）的朋友留意啦！今次合味道聯乘「BLUELOCK」推出限量收藏盒，更會與「BLUELOCK」一同現身於第25屆香港動漫電玩節（ACGHK 2024），並於會場首發「BLUELOCK」聯乘日用品套裝，即睇內文詳情！

「合味道 X BLUELOCK」亞克力立牌

BLUELOCK 限量收藏盒 化身動畫球場展示台 聯乘限量收藏盒共有 2 款，每盒包括有「合味道 X BLUELOCK」 原味系列別注版杯麵海鮮味、鮮蝦味和 咖喱味各 2 個及隨機款式的『BLUELOCK』亞克力立牌 1 個，款式包括主人公潔 世一、凪 誠士郎、蜂 樂 迴、馬狼 照英、千切 豹馬及御影 玲王共 6 款。收藏盒的獨特設計參照了動畫中的場景，可摺疊 成球場展示台，方便粉絲們放上角色立牌作擺設，與球員們一同展開追尋世界第一之路。收藏盒於 7 月 上旬起在香港及澳門指定超市、便利店及零售店發售*。

集齊印花免費換「合味道 X BLUELOCK」禮品 「日清食品體驗館」會員於活動期間掃描「合味道 X BLUELOCK」原味系列別注版杯麵杯蓋底的二維碼， 可獲得對應產品的印花。集齊 8 個指定印花，即可免費兌換限量「合味道 X BLUELOCK」速乾毛巾 1 份 **，先到先得，換完即止。

「合味道 X BLUELOCK」聯乘日用品套裝