新品速遞｜合味道聯乘人氣動畫「BLUELOCK」推出限量收藏盒！香港動漫電玩節首發日用品套裝

喜歡睇人氣日本足球動漫「藍色監獄」（BLUELOCK）的朋友留意啦！今次合味道聯乘「BLUELOCK」推出限量收藏盒，更會與「BLUELOCK」一同現身於第25屆香港動漫電玩節（ACGHK 2024），並於會場首發「BLUELOCK」聯乘日用品套裝，即睇內文詳情！
BLUELOCK 限量收藏盒 化身動畫球場展示台
聯乘限量收藏盒共有 2 款，每盒包括有「合味道 X BLUELOCK」 原味系列別注版杯麵海鮮味、鮮蝦味和 咖喱味各 2 個及隨機款式的『BLUELOCK』亞克力立牌 1 個，款式包括主人公潔 世一、凪 誠士郎、蜂 樂 迴、馬狼 照英、千切 豹馬及御影 玲王共 6 款。收藏盒的獨特設計參照了動畫中的場景，可摺疊 成球場展示台，方便粉絲們放上角色立牌作擺設，與球員們一同展開追尋世界第一之路。收藏盒於 7 月 上旬起在香港及澳門指定超市、便利店及零售店發售*。
集齊印花免費換「合味道 X BLUELOCK」禮品
「日清食品體驗館」會員於活動期間掃描「合味道 X BLUELOCK」原味系列別注版杯麵杯蓋底的二維碼， 可獲得對應產品的印花。集齊 8 個指定印花，即可免費兌換限量「合味道 X BLUELOCK」速乾毛巾 1 份 **，先到先得，換完即止。
「BLUELOCK」人氣角色進駐香港動漫電玩節 首發聯乘日用品套裝
日清食品將於 2024 年 7 月 26 至 30 日期間在香港動漫電玩節中設立「合味道 X BLUELOCK」攤位，承 上回推出獨家動畫廣告，『BLUELOCK』的足球教練繪心甚八將現身帶領一眾人氣前鋒角色及另一位世界 矚目的日本代表－「合味道原味系列」一同現身於動漫節！攤位採用『BLUELOCK』主題的設計，並設 有主要球員角色展板打卡位，好讓粉絲們彷彿置身於動畫情節中，與潔 世一和凪 誠士郎等人氣角色 近距離合照留念！粉絲們只要把照片分享到個人社交媒體並加上指定主題標籤，可免費獲贈期間限定 「合味道 X BLUELOCK」貼紙一張。屆時日清食品更會首發「合味道 X BLUELOCK」聯乘日用品套裝，包 括合味道原味系列杯麵、餐具、水樽、速乾毛巾及索繩背包，供『BLUELOCK』迷選購收藏。
於動漫節場內即時登記成為「日清食品體驗館」會員，可免費獲贈「合味道 X BLUELOCK」聯乘專屬紙 袋 1 個，數量有限，萬勿錯過！