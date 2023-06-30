新品速遞｜周星馳《喜劇之王》聯乘喜茶 推限定飲品+周邊產品+打卡位 必影尹天仇街坊福利會房間

周星馳的電影一直大受歡迎，其中經典之一《喜劇之王》戲中多個場景及對白備受影迷喜愛。喜茶於6月29日推出聯乘飲品與周邊產品，更於銅鑼灣時代廣場及澳門威尼斯人店設限定打卡位，星爺fans一定不能錯過！

喜茶是次與《喜劇之王》聯乘，推出特調飲品「初戀瓜瓜甘露」($45)，靈感來電影中周星馳飾演的尹天仇，教張柏芝飾演的柳飄飄尋找初戀感覺的經典片段。 初戀瓜瓜甘露選取時令鮮果網紋甜瓜作為主調，搭配喜茶定製經典生椰乳元素。再加入網紋甜瓜丁、脆波波及每日現製西米作為底料，口感非常豐富。凡購買「初戀瓜瓜甘露」，更會附送尹天仇與柳飄飄的杯套及杯貼！

周邊產品同樣，劇情有關，包括：尹天仇與柳飄飄的角色徽章；「喜人的自我修養」記事簿掛飾，靈感來自戲中尹天仇喜愛閱讀並用當中理論演出的史坦尼斯拉夫斯基著作《演員的自我修養》，是尹天仇演員夢想的象征；另外又有兩款精美坐檯立牌，分別是尹天仇與柳飄飄的石澳經典場景及兩人於沙灘中跳起的海報畫面，極具收藏價值！

而在喜茶的銅鑼灣時代廣場店、澳門威尼斯人店，更設有限定打卡位，一本巨型的「喜人的自我修養」加上星爺親手寫的主題文案：「每個用心生活的人，都是自己的喜劇之王」，坐位概念來自「尹天仇」在戲中街坊福利會的房間，非常值得打卡。