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2022-11-11 12:30:00

新品速遞｜嘉士伯175週年 推限量3款特別釀造版啤酒 11.23有得買！

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新品速遞｜嘉士伯175週年 推限量3款特別釀造版啤酒 11.23有得買！

新品速遞｜嘉士伯175週年 推限量3款特別釀造版啤酒 11.23有得買！

嘉士伯為慶祝175週年，研發了3款特別釀造版啤酒，分別是柚子、西柚和玫瑰花水味道的Carlsberg Brut Beer、在丹麥威士忌酒桶中陳釀了175天的Carlsberg Barrel Aged Lager 以及由100%小麥麥芽製成的Carlsberg Wheat Lager1123日起有得買！

3款嘉士伯175週年 限量特別釀造版啤酒

嘉士伯發源自哥本哈根瓦爾比，由一家小型精釀啤酒廠一步一步走到成為世界上第一家擁有自家實驗研究室的大型國際啤酒廠。為配合175週年紀念活動，嘉士伯研究實驗室破天荒研發了三款真正突破釀造界限的獨家特別版啤酒。Carlsberg Brut Beer採用嘉士伯自家的小麥麥芽和Montrachet酵母釀造而成，加入柚子、西柚和玫瑰花水；Carlsberg Wheat Lage以百分百小麥麥芽及Nelson Sauvin hops以冷泡酒花技術釀製而成；而Carlsberg Barrel Aged Lager則在丹麥威士忌品牌Stauning的橡木桶中陳釀了175天，賦予其精緻、豐富和泥煤味。

Carlsberg Barrel Aged Lager Carlsberg Brut Beer Carlsberg Wheat Lage

三款嘉士伯175 限量週年紀念啤酒已於全球限量推出，其中Carlsberg Brut Beer 將由1123日起以罐裝形式陸續於香港地區各大便利店發售。

Carlsberg Brut Beer 440mL Carlsberg Brut Beer Carlsberg Brut Beer Carlsberg Brut Beer
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