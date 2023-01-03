新品速遞｜壽司郎1月期間限定「拖羅祭」 必食厚切長鰭大呑拿魚腩/焙茶和風芭菲

新一年新開始！壽司郎1月推出期間限定「拖羅祭」，帶來各類魚類的「拖羅」，包括呑拿魚、海鰻、油甘魚等。更有全新甜品—「焙茶和風芭菲」，1月大滿足！

香港朋友們向來十分喜愛拖羅，但大家「拖羅」其實並不單止是指吞拿魚，各種魚類都可以有「拖羅」的部分。「拖羅」是指魚類最肥美的部分，除了魚腹，亦可以是魚背的部分。今次壽司郎一次過帶來各類魚類的「拖羅」，例如有油甘魚腩、拖羅鰹魚、拖羅鯖魚、海鰻等等，讓大家可以吃盡魚類的肥美。

其中必食極上厚切長鰭大呑拿魚腩 ($12)，食材取自長鰭吞拿魚身上極為少量的大拖羅，不論是脂肪量、美味度及稀有度都是極高級數！另有梳乎里海鰻 ($32)，精心挑選海鰻脂肪含量特別高的「拖羅」部分，經過水煮烹調後，肉質份外柔軟，脂肪入口即溶。再加上少量調味，令人有一種「梳乎」的享受！