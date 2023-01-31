新品速遞｜壽司郎2月新品：期間限定螃蟹祭+惠方卷 蟹肉茶碗蒸、蟹肉海苔包、生朱古力慕絲蛋糕

壽司郎2月又有新限定菜單，今次以螃蟹做主角，推出一系列螃蟹商品，包括蟹肉茶碗蒸、蟹肉海苔包、生朱古力慕絲蛋糕等。更推出惠方卷，只限2月2、3日領取！
壽司郎｜2月螃蟹祭 必食蟹肉茶碗蒸+蟹肉海苔包
每到冬天就想大口大口的吃螃蟹！今次期間限定一次過帶給大家多款蟹的商品，特大水煮松葉蟹配紅楚蟹拌蟹膏 ($39) 一款是選用珍貴的特大水煮松葉蟹，吃下去滿口鮮甜。還有一款是將紅楚蟹拌上濃郁綿密的蟹膏，滿口蟹肉的滿足感，一碟就可以享受到兩種螃蟹鮮味的性價比之選！
特盛蟹肉海苔包 ($22)使用了份量十足的松葉蟹肩肉製作，滿滿的蟹肉再加上蟹膏作點綴，充滿著奢侈滿足感！此外它們更升級了茶碗蒸，蟹肉茶碗蒸 ($22)加入了松葉蟹肉，令整體的味道更奢華美味。
限定商品於2月1日正式開售，全線分店有售（新蒲崗Mikiki店 除外）。z期間限定商品數量有限，售完即止。
壽司郎｜期間限定$60惠方卷 只限兩日領取
除了螃蟹祭外，壽司郎亦推出惠方卷。在日本，會在「節分」這個特別節日吃「惠方卷」，去為新一年祈福，而今年的「節分」是2月3日！惠方卷材料包括海鰻、玉子燒、生三文魚、吞拿魚、熟蝦、青瓜、三文魚子、吞拿魚蓉及中具（冬菇/干瓢甘煮）。由1月26日起接受電話及來店預訂，2月2及3日可於各分店領取惠方卷。
壽司郎・惠方卷－特上海鮮太卷
販售及預訂領取日期：2月2日（四）～ 2月3日（五）
開賣分店：全線分店
價錢：$60（約9cm）
壽司郎｜杉玉居酒屋新Menu 特製南蠻炸雞+稻烤拖羅鰹魚
杉玉2月期間限定將於2月1日（三）上市。本月除了有不同吃法的稻烤拖羅鰹魚外，還有各款佐酒小吃。稻烤拖羅鰹魚煙燻蘿蔔忌廉芝士軍艦 ($20)用上肥美的稻烤拖羅鰹魚，加上煙燻蘿蔔的獨特香氣，再配合忌廉芝士，使味道更為醇厚。南蠻炸雞是日本宮崎縣著名的鄉土料理，杉玉特製南蠻炸雞($42)配上他他醬及杉玉特製的南蠻醬汁。味道酸酸甜甜，非常開胃！