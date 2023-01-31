新品速遞｜壽司郎2月新品：期間限定螃蟹祭+惠方卷 蟹肉茶碗蒸、蟹肉海苔包、生朱古力慕絲蛋糕

壽司郎｜ 2 月螃蟹祭 必食蟹肉茶碗蒸 + 蟹肉海苔包

每到冬天就想大口大口的吃螃蟹！今次期間限定一次過帶給大家多款蟹的商品，特大水煮松葉蟹配紅楚蟹拌蟹膏 ($39) 一款是選用珍貴的特大水煮松葉蟹，吃下去滿口鮮甜。還有一款是將紅楚蟹拌上濃郁綿密的蟹膏，滿口蟹肉的滿足感，一碟就可以享受到兩種螃蟹鮮味的性價比之選！

特盛蟹肉海苔包 ($22)使用了份量十足的松葉蟹肩肉製作，滿滿的蟹肉再加上蟹膏作點綴，充滿著奢侈滿足感！此外它們更升級了茶碗蒸，蟹肉茶碗蒸 ($22)加入了松葉蟹肉，令整體的味道更奢華美味。

限定商品於2月1日正式開售，全線分店有售（新蒲崗Mikiki店 除外）。z期間限定商品數量有限，售完即止。