熱門搜尋:
總統戲院 姜濤生日 日圓匯率走勢 走塑 五一黃金周 母親節2024 朗賢峯 機票優惠 垃圾徵費 LOONG 9 最低工資 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
生活
2024-05-01 20:00:00

新品速遞｜壽司郎5月限定！ 明太子忌廉芝士軍艦/蜂蜜牛油卡達拉娜 壽司飯全轉赤醋飯

分享：
新品速遞｜壽司郎5月限定！ 明太子忌廉芝士軍艦/蜂蜜牛油卡達拉娜 壽司飯全轉赤醋飯

新品速遞｜壽司郎5月限定！ 明太子忌廉芝士軍艦/蜂蜜牛油卡達拉娜 壽司飯全轉赤醋飯

壽司郎新Menu！壽司郎5月推出期間限定【日本國產🇯🇵X赤醋飯】，所有壽司飯都變成赤醋飯。更有多個新品，包括明太子忌廉芝士軍艦、九州產芝麻漬鯖魚等。即睇詳情！

壽司郎推出期間限定【日本國產🇯🇵X赤醋飯】，由52日（四）開始販售，本月所有壽司均以「赤醋飯」製成。擁有獨特醇厚香氣及圓融酸味，配上多款來自日本國產的精選食材，令壽司滋味層次瞬間倍升。限定商品於52日（四）正式開售，於壽司郎全線分店有售（奧海城2期店 除外）。期間限定商品數量有限，售完即止。

日本國產X赤醋飯

日本國產X赤醋飯

必食推薦：燒明太子配忌廉芝士軍艦 $17

超人氣再販售商品！明太子在店內炙燒，再加上忌廉芝士，微辛的味道和忌廉芝士順滑口感簡直絕配。

必食推薦：九州產芝麻漬鯖魚 $12

初登場新品！食材採用來自九州的天然鯖魚刺身，直接把福岡的鄉土料理製成壽司。再用上壽司郎特製的醬汁和磨碎的芝麻進行漬醃，滋味滿分！

 

必食推薦：北海道產白子天婦羅｜$17

採用北海道產白子天婦羅製作的壽司，在店內即叫即炸，可以享受到新鮮油炸酥脆口感，和白子獨特的綿綿味道！

燒明太子配忌廉芝士軍艦-17元 九州產芝麻漬鯖魚-12元 北海道產白子天婦羅-17元

即睇全部新品！

Ad Block
日本海產白梅貝雙味-17元 生松葉蟹腳一貫兩本-17元 吞拿魚萩餅-12元 青森縣產生海鱒-17元 特大帆立貝-29元 蜂蜜牛油味卡達拉娜-22元 駿河灣產軍艦雙味 生櫻花蝦・銀魚仔 - 12元 鰤平-27元 九州產鰆魚-22元 大赤貝 12元 北海道粟米忌廉可樂餅-17元 炙燒鹽味特大帆立貝-29元 青森縣產鹽漬比目魚-12元 慢烤黑毛和牛配柚子醋蘿蔔蓉-22元 新瀉味噌拉麵-34元 士多啤梨芝士雙層蛋糕-22元

期間限定外賣盛合$189

除了可以堂食用餐外，另推期間限定【日本國產🇯🇵X赤醋飯】外賣盛合，將「江戶前」鮮味帶回家慢慢品嚐！外賣盛合只限壽司郎外賣自取，Deliveroo不設販售。外賣自取商品數量有限，售完即止。

開賣日期：52日（四）

開賣分店：全線分店（奧海城2期店 除外）

價錢：$189（共16貫）

期間限定【日本國產🇯🇵X赤醋飯】外賣盛合$189

期間限定【日本國產🇯🇵X赤醋飯】外賣盛合$189

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受