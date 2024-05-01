新品速遞｜壽司郎5月限定！ 明太子忌廉芝士軍艦/蜂蜜牛油卡達拉娜 壽司飯全轉赤醋飯

壽司郎推出期間限定【日本國產🇯🇵X赤醋飯】，由5月2日（四）開始販售，本月所有壽司均以「赤醋飯」製成。擁有獨特醇厚香氣及圓融酸味，配上多款來自日本國產的精選食材，令壽司滋味層次瞬間倍升。限定商品於5月2日（四）正式開售，於壽司郎全線分店有售（奧海城2期店 除外）。期間限定商品數量有限，售完即止。

必食推薦：燒明太子配忌廉芝士軍艦 $17

超人氣再販售商品！明太子在店內炙燒，再加上忌廉芝士，微辛的味道和忌廉芝士順滑口感簡直絕配。

必食推薦：九州產芝麻漬鯖魚 $12

初登場新品！食材採用來自九州的天然鯖魚刺身，直接把福岡的鄉土料理製成壽司。再用上壽司郎特製的醬汁和磨碎的芝麻進行漬醃，滋味滿分！

必食推薦：北海道產白子天婦羅｜ $17

採用北海道產白子天婦羅製作的壽司，在店內即叫即炸，可以享受到新鮮油炸酥脆口感，和白子獨特的綿綿味道！