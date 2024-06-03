熱門搜尋:
鄭俊弘 端午節2024 47人初選案 垃圾徵費 機票優惠 多啦A夢 東張西望 九龍城寨之圍城 THE HADDON 日圓匯率走勢 劉俊謙 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 歐洲國家盃 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
生活
2024-06-03 14:30:00

新品速遞｜壽司郎6月推初夏祭 $22大拖羅海膽/$12水煮松葉蟹腳 必食全新半熟宇治抹茶蛋糕

分享：
新品速遞｜壽司郎6月推初夏祭 $22大拖羅海膽/$12水煮松葉蟹腳 必食全新半熟宇治抹茶蛋糕

新品速遞｜壽司郎6月推初夏祭 $22大拖羅海膽/$12水煮松葉蟹腳 必食全新半熟宇治抹茶蛋糕

壽司郎6月新Menu！壽司郎推出6月期間限定「初夏祭」，多款$12期間限定商品登場，包括水煮松葉蟹腳、炙燒太刀魚等；人氣商品大拖羅海膽減至$22，更有全新半熟宇治抹茶蛋糕。即睇詳情！

6月開始迎接初夏！壽司郎推出全新「初夏祭」Menu，共有20款商品。有多多款$12期間限定商品，包括水煮松葉蟹腳、炙燒太刀魚等。限定商品於64日（二）正式開售，於全線分店有售。限定商品數量有限，售完即止。

壽司郎6月初夏祭

壽司郎6月初夏祭

大吞拿魚腩配智利海膽 (原價$27->減價$22)

在肥美的大吞拿魚腩上，配上鮮味濃厚的智利海膽！在極上的食材再配上極上的食材，只需$22就可以品嚐到！

縞鯵 ($22)

高級魚「縞鯵」隆重登場！！縞鯵是生長於以優良漁場著稱的三重縣尾鷲市，充滿高級的魚油脂、緊實的口感和鮮美的味道，就是以活締處理過的「縞鯵」所獨有的新鮮度！

水煮松葉蟹腳 ($12)

水煮松葉蟹腳的口感細膩，散發住蟹肉獨有的鮮甜味道，只要$12就可以品嚐得到！😳😳

半熟宇治抹茶蛋糕 ($22)

抹茶控注意！蛋糕使用了宇治抹茶粉製成，在熱水中慢慢烘烤而成，形成了濕潤蓬鬆的半熟宇治抹茶蛋糕。再配搭壽司郎特製忌廉，抹茶的甜味和苦味達到恰到好處的平衡！

大吞拿魚腩配智利海膽 22元 水煮松葉蟹腳 12元 縞鯵 22元 半熟宇治抹茶蛋糕 22元

即睇全部商品

Ad Block
牛肉舞茸時雨煮海苔包_12元 昆布漬智利海膽海苔包_17元 鱈場帝王蟹天婦羅配蟹肉拌蟹膏_48元 鱈場帝王蟹天婦羅_39元 梳乎厘魴鮄天婦羅_17元 魷魚秋葵和布蕪軍艦_12元 鮑魚肝軍艦_12元 壽司郎叻沙拌麵_34元 炙燒帆立貝配智利海膽_17元 日式焦糖蕃薯配黃豆粉蕨餅_22元 蟹肉軍艦配海膽三文魚子雙味_27元 烏賊_17元 醬煮脂海鰻_12元 軟煮鮑魚_17元 北海道產海螺_12元 天然赤須海老海苔包_12元 炙燒太刀魚_12元 熟鯱子花竹蝦_27元

除了堂食用餐外，「初夏祭り的各款美味壽司也可以外賣帶回家慢慢品嚐！

商品內容：

魷魚秋葵和布蕪軍艦（2貫）；天然赤須海老軍艦（1貫）；北海道產海螺（1貫）；縞鯵（1貫）；天然大吞拿魚腩（1貫）；炙燒太刀魚（2貫）；軟煮鮑魚（1貫）；水煮松葉蟹腳（1貫）。

開賣日期：64日（二）

開賣分店：全線分店

價錢：$111（共10貫）

下單方式：電話下單；來店請前往收銀台下單/來店用餐+順便外賣下單

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受