壽司郎6月新Menu！壽司郎推出6月期間限定「初夏祭」，多款$12期間限定商品登場，包括水煮松葉蟹腳、炙燒太刀魚等；人氣商品大拖羅海膽減至$22，更有全新半熟宇治抹茶蛋糕。即睇詳情！
6月開始迎接初夏！壽司郎推出全新「初夏祭」Menu，共有20款商品。有多多款$12期間限定商品，包括水煮松葉蟹腳、炙燒太刀魚等。限定商品於6月4日（二）正式開售，於全線分店有售。限定商品數量有限，售完即止。
大吞拿魚腩配智利海膽 (原價$27->減價$22)
在肥美的大吞拿魚腩上，配上鮮味濃厚的智利海膽！在極上的食材再配上極上的食材，只需$22就可以品嚐到！
縞鯵 ($22)
高級魚「縞鯵」隆重登場！！縞鯵是生長於以優良漁場著稱的三重縣尾鷲市，充滿高級的魚油脂、緊實的口感和鮮美的味道，就是以活締處理過的「縞鯵」所獨有的新鮮度！
水煮松葉蟹腳 ($12)
水煮松葉蟹腳的口感細膩，散發住蟹肉獨有的鮮甜味道，只要$12就可以品嚐得到！😳😳
半熟宇治抹茶蛋糕 ($22)
抹茶控注意！蛋糕使用了宇治抹茶粉製成，在熱水中慢慢烘烤而成，形成了濕潤蓬鬆的半熟宇治抹茶蛋糕。再配搭壽司郎特製忌廉，抹茶的甜味和苦味達到恰到好處的平衡！
即睇全部商品
除了堂食用餐外，「初夏祭り」的各款美味壽司也可以外賣帶回家慢慢品嚐！
商品內容：
魷魚秋葵和布蕪軍艦（2貫）；天然赤須海老軍艦（1貫）；北海道產海螺（1貫）；縞鯵（1貫）；天然大吞拿魚腩（1貫）；炙燒太刀魚（2貫）；軟煮鮑魚（1貫）；水煮松葉蟹腳（1貫）。
開賣日期：6月4日（二）
開賣分店：全線分店
價錢：$111（共10貫）
下單方式：電話下單；來店請前往收銀台下單/來店用餐+順便外賣下單