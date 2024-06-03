壽司郎6月新Menu！壽司郎推出6月期間限定「初夏祭」，多款$12期間限定商品登場，包括水煮松葉蟹腳、炙燒太刀魚等；人氣商品大拖羅海膽減至$22，更有全新半熟宇治抹茶蛋糕。即睇詳情！

大吞拿魚腩配智利海膽 ( 原價 $27 -> 減價 $22 )

在肥美的大吞拿魚腩上，配上鮮味濃厚的智利海膽！在極上的食材再配上極上的食材，只需$22就可以品嚐到！

縞鯵 ($22)

高級魚「縞鯵」隆重登場！！縞鯵是生長於以優良漁場著稱的三重縣尾鷲市，充滿高級的魚油脂、緊實的口感和鮮美的味道，就是以活締處理過的「縞鯵」所獨有的新鮮度！

水煮松葉蟹腳 ($12)

水煮松葉蟹腳的口感細膩，散發住蟹肉獨有的鮮甜味道，只要$12就可以品嚐得到！😳😳

半熟宇治抹茶蛋糕 ($22)

抹茶控注意！蛋糕使用了宇治抹茶粉製成，在熱水中慢慢烘烤而成，形成了濕潤蓬鬆的半熟宇治抹茶蛋糕。再配搭壽司郎特製忌廉，抹茶的甜味和苦味達到恰到好處的平衡！