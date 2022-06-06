新品速遞｜壽司郎6月新Menu！ 初夏祭新推10樣單品 松阪和牛/針魚/白桃味芭菲

壽司郎6月又有新品！今次以「初夏祭」為主題，推出10樣單品，其中深受大家歡迎的甜品—「白桃味芭菲」即將強勢回歸！另有限定松阪和牛、針魚及蒸、生鮑魚，壽司郎fans一定不能錯過！

壽司郎｜初夏祭新推 10 樣單品 重推人氣白桃味芭菲 + 全新壽司郎

6月開始踏入初夏，壽司郎趁機推出一系列以初夏為主題的單品。其中話題度極高的甜品—白桃味芭菲（$32）又再次推出！選用北海道牛奶製作的軟雪糕，配上香甜可口的白桃，夏天消暑必食！

壽司郎｜初夏祭新推10樣單品 重推人氣白桃味芭菲+全新壽司郎

6月開始踏入初夏，壽司郎趁機推出一系列以初夏為主題的單品。其中話題度極高的甜品—白桃味芭菲（$32）又再次推出！選用北海道牛奶製作的軟雪糕，配上香甜可口的白桃，夏天消暑必食！

當然少不了壽司，今次推出松阪和牛（$27），日本三重縣松阪市及近郊生產的黑毛和牛，向來都有「國寶級和牛」之稱！今次選用松阪和牛為主角，入口牛味濃郁，肉質帶有絲絲甜味，而且充滿肉汁！喜歡吃鮑魚的你一定要試鮑魚（蒸・生）（$27），一碟就能品嚐到兩款口味、口感的鮑魚。蒸鮑魚入口軟彈，非常鮮甜；而生鮑魚肉質爽口，海水味十足。針魚（$12）充滿魚的獨特香氣，肉質軟熟，吃下感覺清爽，非常適合夏天品嚐！