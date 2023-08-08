新品速遞｜太興推全新「港式茶餐廳飲品雪糕系列」 奶茶/咖啡/鴛鴦口味 惠康獨家發售！

提到太興茶餐廳，大家定必聯想起其招牌飲品，「冰鎮奶茶」—以不同優質斯里蘭卡茶葉，搭配荷蘭全脂淡奶調製，令奶茶味道香濃絲滑，成為了不少港人至愛飲品之一！

今個夏日，惠康聯乘太興推出三款經典港式飲品味雪糕，讓大家隨時隨地在家中都可以品嚐茶餐廳滋味！除了必試的大熱「奶茶雪糕」外，同時亦為大家呈獻「鴛鴦雪糕」及「咖啡雪糕」，神還原經典香港茶餐廳風味！三款全新口味均由香港製造，保證為你送上最正宗的地道口味。

由8月4日至8月17日，顧客更可以至抵驚喜價HK$48/盒（1盒3杯同款口味）入手全新太興「港式茶餐廳飲品雪糕系列」，體驗全新茶記冰涼快感，自問是港式茶餐廳飲品忠實粉絲的你萬勿錯過！