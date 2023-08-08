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2023-08-08 14:00:00

新品速遞｜太興推全新「港式茶餐廳飲品雪糕系列」 奶茶/咖啡/鴛鴦口味 惠康獨家發售！

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新品速遞｜太興推全新「港式茶餐廳飲品雪糕系列」 奶茶/咖啡/鴛鴦口味 惠康獨家發售！

新品速遞｜太興推全新「港式茶餐廳飲品雪糕系列」 奶茶/咖啡/鴛鴦口味 惠康獨家發售！

提到太興茶餐廳，大家定必聯想起其招牌飲品，「冰鎮奶茶」—以不同優質斯里蘭卡茶葉，搭配荷蘭全脂淡奶調製，令奶茶味道香濃絲滑，成為了不少港人至愛飲品之一！

今個夏日，惠康聯乘太興推出三款經典港式飲品味雪糕，讓大家隨時隨地在家中都可以品嚐茶餐廳滋味！除了必試的大熱「奶茶雪糕」外，同時亦為大家呈獻「鴛鴦雪糕」及「咖啡雪糕」，神還原經典香港茶餐廳風味！三款全新口味均由香港製造，保證為你送上最正宗的地道口味。

84日至817日，顧客更可以至抵驚喜價HK$48/盒（13杯同款口味）入手全新太興「港式茶餐廳飲品雪糕系列」，體驗全新茶記冰涼快感，自問是港式茶餐廳飲品忠實粉絲的你萬勿錯過！

太興「港式茶餐廳飲品雪糕系列」

太興「港式茶餐廳飲品雪糕系列」

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由即日起至810日，於惠康買2支多芬沐浴露（750克）及2支多芬洗護髮乳（660-700毫升單支裝），即送1Meadows Home 3層衛生紙（10卷裝）（價值：HK$33）、1袋白蘭香氛洗衣球23粒裝（價值：HK$45）及1排維他檸檬茶6包裝（6 x 250毫升）（價值：HK$15），贈品總值HK$93

另外同樣由即日起，至87日至810日，於惠康買任何產品滿HK$100，即可以HK$50換購3包時興隆金龜嘜萬里脆花生（320克）；或以HK$34換購各款可口可樂、玉泉、芬達及雪碧迷你罐裝汽水（200毫升，6罐裝）2排。

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太興「港式茶餐廳飲品雪糕系列」 太興奶茶雪糕 太興咖啡雪糕 太興鴛鴦雪糕

太興「港式茶餐廳飲品雪糕系列」

價錢：HK$48/盒（13杯同款口味）

發售地點：全線惠康、Market Place3hreesixtyOliver's the Delicatessen

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