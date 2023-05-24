新品速遞｜專為油性頭皮而設 Oribe新系列減少頭皮髮絲油脂

夏日將至，美髮品牌Oribe推出專為油性頭皮而設的Serene Scalp Oil Control系列，有效吸收和減少頭皮與髮絲的油脂分泌，更可長效延續洗髮後的輕爽感覺，同時維持頭皮微生態平衡。頭皮微生態包含好與壞的微生物，一旦失去平衡便會引發皮脂分泌過多和油分。Serene Scalp Oil Control系列蘊含綠海藻和芒果葉萃取物，有助維持頭皮微生態的多樣化和平衡，讓髮絲達至最理想的健康狀態。系列包括洗頭水、控油噴霧及洗頭粉末。

美髮品牌Oribe推出專為油性頭皮而設的Serene Scalp Oil Control系列

Oribe Serene Scalp Oil Control Shampoo 溫和潔淨髮絲和頭皮，不會造成乾旱或令天然油脂流失，有效減少和控制頭油分泌，並維持頭皮微生態平衡。

Oribe Serene Scalp Oil Control Shampoo $400

Oribe Serene Scalp Oil Control Treatment Mist 能減少洗髮次數的頭皮控油噴霧，既可減控皮脂分泌，亦可隔絕環境污染物的傷害。洗髮後直接噴在微濕的頭皮上，再揉搓至髮根。

Oribe Serene Scalp Oil Control Treatment Mist $460

Oribe Serene Scalp Oil Control Dry Shampoo Powder 粉末絲滑細緻並具有超卓吸收油脂功效，能減少頭皮油光和皮脂，保持啞致清爽。澱粉複合物與高嶺土能吸收油脂、污垢和美髮品殘留物。直使用時可直接灑於頭皮上，等候1至2分鐘，輕輕按摩至產品均勻分布全頭，再以梳子梳掉多餘粉末。