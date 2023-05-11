新品速遞｜屈臣氏 x miffy最新旅遊精品 粉絲必搶20吋行李箱/環保袋/3D造型縮骨遮

Miffy粉絲請注意！屈臣氏最近聯乘miffy推出獨家「miffy 陪你萌遊世界」系列，當中包括 20 吋行李箱、大頭公仔環保袋、手提式拉鏈袋及 3D 造型縮骨遮，款款都造型可愛，設計充滿心思！由5月15日至6月30 日期間，全線屈臣氏分店及網店同步開始賺取印花及換購，易賞錢App會員購物滿港幣$50，即可賺取miffy電子印花1個，粉絲們心動不如行動，立即消費儲印花啦！

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自從開關後，大家都急不及待去旅行，因此屈臣氏為大家帶來「miffy 陪你萌遊世界」系列，全部產品在外遊時都可以用到，非常貼心！其中以20吋行李箱最為吸引，萌爆 miffy 化身成 20 吋行李箱（20 個電子印花+ $299），淘氣可愛之餘，外殼所用的ABS 材質更擁耐磨、防刮特質，不易損壞，再配合 TSA 海關密碼鎖及 360 度滾輪設計，實用性十足；尺寸剛好可帶上飛機，加上超柔和的粉系色調，單從視覺已看得人心情愉快，讓人未出發先興奮！



而3D造型縮骨遮（10 個電子印花 + $99）同樣夠實用，手柄特別用上3D miffy大頭公仔造型，加上遮身輕巧又具紫外，線保護功能，無論遮雨或擋太陽也非常合用，絕對是你旅行出門的最佳伙伴！現凡購買指定產品*可賺取多1個電子印花，儲滿指定數量便可以低至43折優惠價換購，另外易賞錢VIP會員更可免儲印花，搶先在5月10日起以低至36折預購。數量有限，換領期至7月9日，換完即止，萬勿錯過！