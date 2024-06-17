新品速遞｜日本森永新推香印提子/士多啤梨雪糕/士多啤梨杏仁奶凍雪糕批/薄荷朱古力雪糕 韓國Seoju維他500雪條

最近天氣又熱又焗，最適合吃冰凍雪糕冰品消消暑！今個夏天，日本森永帶來「MOW 香印提子雪糕」、「MOW 士多啤梨雪糕」、「PARM 士多啤梨杏仁奶凍雪糕批」及「Pino 薄荷朱古力雪糕」；而韓國經典能量品牌更推出「Seoju 維他 500 雪條」。即睇內文詳情，一同迎接炎炎夏日！

日本森永4款新雪糕冰品

日本森永推出了多款雪糕冰品，為你的夏日生活增添樂趣與清涼感覺。「MOW 香印提子雪糕」和「MOW 士多啤梨雪糕」，採用北海道牛奶為基底製造出幼滑柔軟，奶香濃郁的雪糕。兩款雪糕分別配合不同清新的水果風味，包括日本香印提子汁及新鮮士多啤梨汁。與牛奶雪糕完美融合，口感清新可口，為你呈現出最極致的甜點體驗。

日本森永另外推出兩款創新冰品，「PARM 士多啤梨杏仁奶凍雪糕批」融合了日式甜品杏仁奶凍 和雪糕的質地，帶來獨特體驗。採用專利技術讓外層白朱古力與內層雪糕同時溶化，品嚐到濃 郁香醇的巧克力味以及滑順細緻的杏仁牛奶雪糕。每一口同時交織著士多啤梨醬，完美平衡了整體的酸甜度，讓口感更加豐富！「Pino 薄荷朱古力雪糕」亦採用北海道牛奶為基底，製成口 感清爽之餘，牛奶香氣亦十分濃郁的薄荷雪糕。加上外層濃厚的朱古力，帶來清涼解膩的組合，適合夏日消暑。放入口的瞬間，朱古力和薄荷雪糕瞬間融化，交織出完美無瑕的美味！

森永 MOW 香印提子雪糕／士多啤梨雪糕

零售點：7-Eleven 及 Circle K 便利店

售價：$22

發售日期：6 月 19 日起

森永 PARM 士多啤梨杏仁奶凍雪糕批／ Pino 薄荷朱古力雪糕

零售點：7-Eleven 便利店

售價：$21.9

發售日期：即日起