新品速遞｜日本阪急百貨店聯乘 UHA 味覺糖 最新人氣軟糖 city'super快閃店限定發售

返工返學必備糖果解嘴饞，日本阪急百貨店(Hankyu) 最近與零食品牌UHA 味覺糖合作，推出全新Hankyu x UHA 味覺糖高級版Cororo仿果實軟糖，嚴選日本果汁製作，共六款水果口味，充滿果香及口感，在日本人氣高企！city'super時代廣場及海港城店現正開設限定快閃店，為客人帶來特別版商品，有興趣的話一於不妨到店購選購。

city'super｜限定Hankyu x UHA味覺糖新品

UHA 味覺糖的招牌產品「コロロ（Cororo）」軟糖各位一定有見過，用上膠原蛋白製作，口感軟彈又有果香。而今次首次登港的 Hankyu x UHA 味覺糖高級版 Cororo仿果實軟糖，尺寸是普通版的 1.5 倍，用上日本果汁製作，内層軟糖帶有仿種子的啫喱珠，進一步提升口感與層次。Cororo仿果實軟糖共有分別有香印青提、巨峰提子、甜王士多啤梨、法蘭西梨、湘南黃金蜜柑及糖佐藤錦車厘子六款口味。推介甜王士多啤梨味($70)，嚴選福岡縣產甜王士多啤梨果汁製成，内含甜王果肉，散發濃厚酸甜果香，值得一試！另外湘南黃金蜜柑味($70)亦是人氣產品，嚴選神奈川縣產湘南黃金蜜柑果汁製成，内含柑橘果皮，散發清爽橘香及優雅甜味。

Hankyu x UHA 味覺糖高級版 Cororo 仿果實軟糖

city'super 時代廣場及海港城店限定快閃店有售

即日起至 2023 年 4 月 30 日 (售完即止)

查詢電話：2736 3866