新品速遞｜星巴克推岀情人節貓貓杯+新年12生肖商品+冬日限定特飲及輕食

Starbucks 2024｜今個冬季，星巴克誠意推出多款全新冬日限定特飲及輕食，還有一系列農曆新年12生肖商品及情人節貓貓杯。另外，當然少不了Starbucks精選甜點禮盒以及2024新春現金禮券套裝，好讓大家能夠於佳節與愛人共享龍年的喜悅。

星巴克推岀農曆新年12生肖商品+情人節粉色杯 星巴克秉承每年推出生肖商品慶祝農曆新年的傳統，今年向顧客呈獻「Guardian Dragon and Its Keeper」 龍年商品系列共 21 款商品，當中包括不鏽鋼隨行杯、水樽、咖啡杯及趣緻的生活精品。系列以喜慶的紅色及綠松石色為主調，每個商品均印上踏上冒險旅途的翱翔飛龍插畫，為新一年注滿活力和能量。 星巴克亦同步推出情人節「Feline in Love」商品系列，讓你與摯愛浪漫甜蜜地慶祝新一年的來臨。這個系列推出9款分別以紅色、粉紅色和紫色作主調的飲具及配飾。印上浪漫絲帶與貓咪圖案設計，讓您向摯愛送上驚喜。 ▼點擊圖片睇價錢▼

全新冬日限定特飲及輕食登場！開心果丹麥卷／黑松露白醬牛角包 除了限定商品外，星巴克亦推出節日特飲，當中包括維也納醇滑鮮奶咖啡、蜜糖布冧醇香鮮奶抹茶，及蜜桃布冧凝珠烏龍茶。「維也納醇滑鮮奶咖啡」延伸自韓國大熱飲品「Black Glazed Latte」，搭配絲滑嘅維也納忌廉泡沫。咖啡融合星巴克招牌特濃咖啡、朱古力醬、雲尼拿馬斯卡彭芝士醬和雲尼拿籽，口感既絲滑又帶陣陣焦糖芬芳。喜歡香甜順滑口味的顧客則可選擇冰涼的維也納醇滑鮮奶咖啡星冰樂®，口感更細膩溫醇。 「蜜糖布冧醇香鮮奶抹茶」融合醇香抺茶和蜜糖布冧的甜蜜風味，加入紫色梅子奶泡和梅子粉，果味、抹茶清香與幼滑牛奶完美融合，展現迷人的新風味。「蜜桃布冧凝珠烏龍茶」採用優質花香濃郁的 Teavana™ 禪雲烏龍茶作基底，注入帶有啖啖果肉的酸甜蜜桃布冧醬，再與甘蔗糖漿及冰塊搖勻，炮製出酸甜又輕盈的全新配搭。 有特飲又怎會少了甜點及輕食呢？星巴克推出多款溫暖可口的小食，當中包括：開心果控必試的「開心果脆脆丹麥卷」、多層輕盈鬆軟的抹茶雪芳蛋糕配上絲滑的黑芝麻奶油的「醇香抹茶芝麻雪芳蛋糕」、抹茶控最愛的「抹茶麻糬鬆餅」及「抹茶 Tiramisu」、咸食「蕃茄菠菜蛋批」及「黑松露白醬牛角包」。 ▼點擊圖片睇價錢▼