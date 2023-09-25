新品速遞｜星巴克推岀超可愛萬聖節杯，仲有1款極邪惡必試飲品登場！

今年萬聖節，Starbucks 推出限量萬聖節精品同特備飲品，一共18款商品，一定會有一款可愛到你，一共 18 款商品，包括咖啡杯、隨行杯以及星巴克熊 ，捕捉古怪南瓜、可愛幽靈和古怪蝙蝠的趣味。部分 Halloween 系列亦將在 10 月 1 日於香港及澳門全線星巴克分店推出，Starbucks Rewards™會員更可與 9 月 28 – 30 日期間內在所有分店（香港迪士尼樂園、太古廣場 106 及鴻輝閣分店除外）預購共 5 款指定商品。
星巴克推岀超可愛萬聖節商品
在這個萬聖節，星巴克為您帶來更多歡樂。這個搞怪神秘的系列包含 總計18 款商品，包括咖啡杯、隨行杯以及星巴克熊 ，捕捉古怪南瓜、可愛幽靈和古怪蝙 蝠的趣味。採用邪惡的綠、紫和橘等顏色，為您的節日帶來全新「邪惡」色彩。
極邪惡萬聖節忌廉星冰樂登場
為了慶祝萬聖節，星巴克特別呈獻全新萬聖節忌廉星冰樂® （開心果紫薯忌廉）。 • 萬聖節忌廉星冰樂® （開心果紫薯忌廉）— 這款備受矚目的萬聖節忌廉星冰樂（開心果 紫薯忌廉）為萬聖節帶來加倍歡樂氛圍！濃郁而獨特的開心果醬混合星巴克經典的忌廉 星冰樂®基底，頂部點綴著紫薯味忌廉和香脆的開心果果仁碎粒。中間注入朱古力醬，把 飲品中科學怪人的綠色和女巫的紫色融合起來，創造出萬聖節的完美配方。