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生活
2023-09-25 15:24:31

新品速遞｜星巴克推岀超可愛萬聖節杯 仲有1款極邪惡必試飲品登場！

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新品速遞｜星巴克推岀超可愛萬聖節杯，仲有1款極邪惡必試飲品登場！

新品速遞｜星巴克推岀超可愛萬聖節杯，仲有1款極邪惡必試飲品登場！

今年萬聖節，Starbucks 推出限量萬聖節精品同特備飲品，一共18款商品，一定會有一款可愛到你，一共 18 款商品，包括咖啡杯、隨行杯以及星巴克熊 ，捕捉古怪南瓜、可愛幽靈和古怪蝙蝠的趣味。部分 Halloween 系列亦將在 10 月 1 日於香港及澳門全線星巴克分店推出，Starbucks Rewards™會員更可與 9 月 28 – 30 日期間內在所有分店（香港迪士尼樂園、太古廣場 106 及鴻輝閣分店除外）預購共 5 款指定商品。

今年萬聖節，Starbucks 推出限量萬聖節精品同特備飲品，一共18款商品，一定會有一款可愛到你！

今年萬聖節，Starbucks 推出限量萬聖節精品同特備飲品，一共18款商品，一定會有一款可愛到你！

星巴克推岀超可愛萬聖節商品

在這個萬聖節，星巴克為您帶來更多歡樂。這個搞怪神秘的系列包含 總計18 款商品，包括咖啡杯、隨行杯以及星巴克熊 ，捕捉古怪南瓜、可愛幽靈和古怪蝙 蝠的趣味。採用邪惡的綠、紫和橘等顏色，為您的節日帶來全新「邪惡」色彩。

20oz 小鬼幽靈變色可重用凍杯（夜光） HK$60 / MOP$70 20oz 小鬼幽靈變色可重用凍杯（夜光） HK$60 / MOP$70 20oz 小鬼幽靈變色可重用凍杯（夜光） HK$60 / MOP$70 24oz 蝙蝠小貓凍杯 HK$180 / MOP$190 16oz 小鬼幽靈與蝙蝠裝灰色小貓凍杯 HK$180 / MOP$190 16oz 橙色波浪紋不鏽鋼隨行杯 HK$260 / MOP$270 16oz 橙色波浪紋不鏽鋼隨行杯 HK$260 / MOP$270 16oz 滑板小鬼幽靈與小貓凍杯 HK$280 / MOP$290 16oz 小鬼幽靈與冒險小貓不鏽鋼隨行杯 HK$280 / MOP$290 16oz 小鬼幽靈與蝙蝠裝灰色小貓凍杯 HK$180 / MOP$190 12oz 紫色波浪紋不鏽鋼隨行杯 HK$260 / MOP$270 11.1oz 縫紉幽靈與小貓不鏽鋼隨行杯 HK$230 / MOP$240 12oz 小鬼幽靈與小貓咖啡杯 HK$220 / MOP$230 12oz 暗黑波浪玻璃杯 HK$170 / MOP$180 12oz 滑板蝙蝠灰色小貓水樽 HK$130 / MOP$140 蝙蝠小貓風鈴 HK$120 / MOP$130 10oz 萬聖節南瓜咖啡杯連矽膠蓋 HK$230 / MOP$240 10oz 鬼怪小貓咖啡杯 HK$160 / MOP$170 10oz 鬼怪萬聖節咖啡杯連矽膠蓋 HK$230 / MOP$240

極邪惡萬聖節忌廉星冰樂登場

為了慶祝萬聖節，星巴克特別呈獻全新萬聖節忌廉星冰樂® （開心果紫薯忌廉）。 • 萬聖節忌廉星冰樂® （開心果紫薯忌廉）— 這款備受矚目的萬聖節忌廉星冰樂（開心果 紫薯忌廉）為萬聖節帶來加倍歡樂氛圍！濃郁而獨特的開心果醬混合星巴克經典的忌廉 星冰樂®基底，頂部點綴著紫薯味忌廉和香脆的開心果果仁碎粒。中間注入朱古力醬，把 飲品中科學怪人的綠色和女巫的紫色融合起來，創造出萬聖節的完美配方。

中: HK$49 / MOP$53 大: HK$53 / MOP$57 特大: HK$57 / MOP$61

中: HK$49 / MOP$53 大: HK$53 / MOP$57 特大: HK$57 / MOP$61

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