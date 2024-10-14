新品速遞｜星巴克聯乘「花生漫畫 PEANUTS」黑芝麻飲品系列登場！19款限定萬聖節商品

星巴克聯乘「花生漫畫 PEANUTS」商品介紹

星巴克聯乘經典連載漫畫《花生漫畫 PEANUTS》合作推出「Starbucks® + PEANUTS™」系列，共8款商品，包括隨行杯、手袋及行李箱等，可以伴隨大家去旅行，相當實用！商品用上藍色和橙色為主色，並印上人見人愛的《花生漫畫PEANUTS》角色一邊享受飲品，一邊享受日常時光和彼此的陪伴的圖案，設計上亦加上一句簡而有力的語錄：「人生苦短，不容錯過每一個快樂時刻！」，呈現以咖啡慶祝友誼的歡樂時刻，突出獨特的星巴克體驗。

於 12 個月內累積 100 粒星星，即可成為金星會員。Starbucks Rewards™金星會員可優先於 10 月 15 日至 10 月 17 日開始以獨家優惠價港幣$899 /澳門幣$999（原價：$1099）購買 PEANUTS + STARBUCKS 行李箱。(其他等級之會員及非會員可於 10 月 18 日起購買)。



PEANUTS + STARBUCKS 行李箱只於指定分店*發售，不適用於網上商店。限量發售，售完即止。

*香港指定分店: 青衣城、太古城中心、名店坊、家樂坊、 APM、圍方

澳門指定分店:威尼斯人、永光廣場、AIA Macau