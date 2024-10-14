新品速遞｜星巴克聯乘「花生漫畫 PEANUTS」黑芝麻飲品系列登場！19款限定萬聖節商品

香港星巴克近日聯乘「花生漫畫 PEANUTS」推出全系列8款實用精品，包括隨行杯、手袋及行李箱等，選用藍色和橙色為主色，醒目又美觀！另外萬聖節將至，香港星巴克亦新出黑芝麻飲品系列，必試黑芝麻鮮奶咖啡 (配豆腐花)，入口香氣四溢而且層次豐富。而限定萬聖節「Witch's Halloween Party」商品系列亦同步登場，19款商品包括咖啡杯、隨行杯以及魔女造型星巴克熊，充滿節日氣氛！
星巴克聯乘「花生漫畫 PEANUTS」商品介紹
星巴克聯乘經典連載漫畫《花生漫畫 PEANUTS》合作推出「Starbucks® + PEANUTS™」系列，共8款商品，包括隨行杯、手袋及行李箱等，可以伴隨大家去旅行，相當實用！商品用上藍色和橙色為主色，並印上人見人愛的《花生漫畫PEANUTS》角色一邊享受飲品，一邊享受日常時光和彼此的陪伴的圖案，設計上亦加上一句簡而有力的語錄：「人生苦短，不容錯過每一個快樂時刻！」，呈現以咖啡慶祝友誼的歡樂時刻，突出獨特的星巴克體驗。
於 12 個月內累積 100 粒星星，即可成為金星會員。Starbucks Rewards™金星會員可優先於 10 月 15 日至 10 月 17 日開始以獨家優惠價港幣$899 /澳門幣$999（原價：$1099）購買 PEANUTS + STARBUCKS 行李箱。(其他等級之會員及非會員可於 10 月 18 日起購買)。
PEANUTS + STARBUCKS 行李箱只於指定分店*發售，不適用於網上商店。限量發售，售完即止。
*香港指定分店: 青衣城、太古城中心、名店坊、家樂坊、 APM、圍方
澳門指定分店:威尼斯人、永光廣場、AIA Macau
星巴克黑芝麻飲品系列登場
秋意漸濃，星巴克為帶來兩款秋日必嚐的型格黑芝麻配豆腐花系列，分別為黑芝麻鮮奶咖啡 (配豆腐花)及黑芝麻忌廉星冰樂® （配豆腐花），同樣入口層次豐富。推介黑芝麻鮮奶咖啡，以芝麻粉、濃縮咖啡和牛奶調制，還特別加入豆腐花，味道香濃美味。黑芝麻忌廉星冰樂® （配豆腐花）以柔滑的豆腐花為基底，搭配型格的黑白色調和順滑的口感，萬聖節必飲！
星巴克限定萬聖節「Witch's Halloween Party」商品系列
今年萬聖節，星巴克推出「Witch's Halloween Party」商品系列，為大家帶來一場充滿魔法的奇幻體驗。這個搞怪系列包括總計 19 款商品，包括咖啡杯、隨行杯以及魔女造型星巴克熊，以神秘的紫色和南瓜橙為主要顏色，營造萬聖節鬼魅的氣氛。