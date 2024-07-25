新品速遞｜星巴克Starbucks全新夏日飲品系列！比利時朱古力咖啡/草莓松露朱古力忌廉星冰樂/雲抹菠蘿芒果系列/草泥馬杯

夏日炎炎，最適合飲杯冰凍飲品消暑。星巴克Starbucks全新推出夏季飲品系列，包括比利時朱古力鮮奶咖啡/星冰樂以及草莓松露朱古力忌廉星冰樂。本次新品陣容中還包括由星巴克咖啡師大賽香港區冠軍李瑩瑩（Seven）精心打造的「雲抹」系列飲品。這個系列旨在吸引咖啡初嘗者，更易入口。另外更推出「Alpaca Boho Fiesta」及「Starbucks x New Era」兩套全新商品系列，即睇內文詳情！

比利時朱古力鮮奶咖啡／草莓松露朱古力忌廉星冰樂

比利時朱古力鮮奶咖啡，在歡送夏日之時，可以喝一杯最受顧客喜愛的比利時朱古力鮮奶咖啡。濃郁 的比利時朱古力醬與招牌特濃咖啡混合在一起，最後加上朱古力鮮忌廉和灑上黑朱古力碎，帶你踏上終極朱古力之旅！熱愛豐富口感的顧客更可嘗試帶有綿密忌廉及多重黑朱古力碎的比利時朱古力星冰樂，滿足味蕾享受。提供熱飲、凍飲和星冰樂版本供顧客選擇。

草莓松露朱古力忌廉星冰樂，草莓松露朱古力忌廉星冰樂為你於炎炎夏日下降溫！受深受大眾喜愛的夏日派對甜品 - 朱古力甘納許蛋糕啟發，草莓松露朱古力忌廉星冰樂保證每一口都滿足你對甜蜜夏日的渴求。飲品以忌廉為基礎，搭以草莓清爽的甜味及於底層黑朱古力醬，最後加上忌廉和黑朱古 力醬及撒上草莓脆脆作點綴，讓你品嚐到朱古力的美味和清爽的草莓甜味。提供忌廉星冰樂版本供顧客選擇。