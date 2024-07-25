新品速遞｜星巴克Starbucks全新夏日飲品系列！比利時朱古力咖啡/草莓松露朱古力忌廉星冰樂/雲抹菠蘿芒果系列/草泥馬杯

夏日炎炎，最適合飲杯冰凍飲品消暑。星巴克Starbucks全新推出夏季飲品系列，包括比利時朱古力鮮奶咖啡/星冰樂以及草莓松露朱古力忌廉星冰樂。本次新品陣容中還包括由星巴克咖啡師大賽香港區冠軍李瑩瑩（Seven）精心打造的「雲抹」系列飲品。這個系列旨在吸引咖啡初嘗者，更易入口。另外更推出「Alpaca Boho Fiesta」及「Starbucks x New Era」兩套全新商品系列，即睇內文詳情！
比利時朱古力鮮奶咖啡／草莓松露朱古力忌廉星冰樂
比利時朱古力鮮奶咖啡，在歡送夏日之時，可以喝一杯最受顧客喜愛的比利時朱古力鮮奶咖啡。濃郁 的比利時朱古力醬與招牌特濃咖啡混合在一起，最後加上朱古力鮮忌廉和灑上黑朱古力碎，帶你踏上終極朱古力之旅！熱愛豐富口感的顧客更可嘗試帶有綿密忌廉及多重黑朱古力碎的比利時朱古力星冰樂，滿足味蕾享受。提供熱飲、凍飲和星冰樂版本供顧客選擇。
草莓松露朱古力忌廉星冰樂，草莓松露朱古力忌廉星冰樂為你於炎炎夏日下降溫！受深受大眾喜愛的夏日派對甜品 - 朱古力甘納許蛋糕啟發，草莓松露朱古力忌廉星冰樂保證每一口都滿足你對甜蜜夏日的渴求。飲品以忌廉為基礎，搭以草莓清爽的甜味及於底層黑朱古力醬，最後加上忌廉和黑朱古 力醬及撒上草莓脆脆作點綴，讓你品嚐到朱古力的美味和清爽的草莓甜味。提供忌廉星冰樂版本供顧客選擇。
雲抹菠蘿芒果冷萃咖啡／洛神花茶
為了令大眾能更客易接受咖啡濃郁的味道，2023咖啡師大賽香港區冠軍Seven把迷人的熱帶水果味道與濃烈的咖啡合二為一，呈獻出大師級新品──雲抹飲品系列。雲抹菠蘿芒果冷萃咖啡，以雲抹菠蘿芒果冷萃咖啡為夏日加上一抹熱帶風情！冷萃咖啡及香甜芒果和 菠蘿奏出和諧的交響樂，雲抹菠蘿芒果冷萃咖啡融合香濃的咖啡香氣和充滿活力的熱帶水果，再添上一層冷萃咖啡泡沫形成的雲抹，每喝一口都恍如置身熱帶雨林當中。提供凍飲版本供顧客選擇。雲抹菠蘿芒果洛神花茶，嚐一口雲抹菠蘿芒果洛神花茶感受冰爽夏日。這款飲品融合了菠蘿及芒果的熱帶風味，再加上洛神花茶泡沫清新的花香，成爲你炎炎夏日的最佳伴侶。提供凍飲版本供顧客選 擇。
草泥馬 Alpaca Boho Fiesta 商品系列
「Alpaca Boho Fiesta」商品系列共有 14 款單品，透過獨特的設計邀請你和可愛的草泥馬踏上有趣奇妙的旅程。每個單品設計都捕捉了草泥馬富魅力的一面，爲你於享受飲品同時帶來多一份歡樂和溫暖。立即購買 「Alpaca Boho Fiesta」商品系列，一同感受草泥馬可愛的魔法吧！全新「Alpaca Boho Fiesta」商品系列於 7 月 23 日起在香港及澳門星巴克指定分店供應。
Starbucks x New Era 系列
隨著夏日的結束，我們即將迎接涼快的秋天氣息。「Starbucks x New Era」系列集齊不同款式的經典隨行杯 系列，與你一同期待秋意盎然的景象。系列將經典和潮流完美結合，每款單品以簡單及多功能性的設計， 特顯出秋夏之交的多樣性。Starbucks RewardsTM 會員可於 8 月 10 至 12 日優先購買全新商品系列。 「Starbucks x New Era」系列將在於 8 月 13 日起於香港和澳門星巴克指定分店及網上發售，售完即止。