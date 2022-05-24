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2022-05-24 09:00:00

新品速遞｜淘大港式風味醬新成員 2款食譜在家神級還原街邊車仔風味 + 避風塘爆蒜滋味！

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新品速遞｜淘大港式風味醬新成員 2款食譜在家神級還原街邊車仔風味 + 避風塘爆蒜滋味！

疫下新常態，令不少人都養成在家「煮飯仔」的習慣。有時想挑戰煮出難度較高的菜式，例如大排檔小炒或地道車仔小食，又擔心味道還原度不夠？淘大港式風味醬新成員——「淘大港式車仔風味醬」、「淘大避風塘風味醬」就啱晒大家！

淘大港式車仔風味醬 & 淘大避風塘風味醬

香港製造 不加防腐劑、味精

「淘大港式車仔風味醬」由多種香料、沙嗲及咖喱調配而成，香辣惹味，無論撈麵、車仔三寶，抑或點煮，都可以神還原街邊車仔風味！

「淘大避風塘風味醬」揉合香蒜、黑胡椒及辣椒等重口味香料製成，爆蒜香口，用來香烤爆炒海鮮、肉類或蔬菜，絕對神級還原避風塘滋味！

兩款風味醬均是香港製造，不加防腐劑及味精，食得健康又安心。

車仔醬四寶

車仔醬四寶

材料：
白蘿蔔250
魚蛋250
豬皮200
水魷魚100

調味料：
淘大港式車仔風味醬5湯匙（75克）
900毫升

做法：

  1. 白蘿蔔去皮切件，然後汆水15分鐘盛起備用。
  2. 豬皮和魷魚切件，然後和魚蛋一起汆水備用。
  3. 起鑊落2湯匙油，加入淘大港式車仔風味醬炒香，然後加入水。
  4. 將所有材料回鑊煮滾後，轉細火煮20分鐘即成。

小貼士：若喜好濃味，可在食用時再蘸適量淘大港式車仔風味醬。

避風塘炒蟹

避風塘炒蟹

材料：
肉蟹2隻（700克）
30
紅椒30
麵包糠50
炸蒜20
適量
生粉 少量

調味料：
淘大避風塘風味醬6湯匙（90克）

做法：

  1. 先將蟹洗乾淨、斬件，在有肉的表面撲上一層薄生粉備用。
  2. 葱切段、紅椒切圈。
  3. 麵包糠以白鑊細火炒至金黃色，盛起備用。
  4. 將蟹落油鑊炸熟（蟹蓋除外），盛起備用。
  5. 2湯匙油起鑊，加入葱段及紅椒圈爆香，再加入淘大避風塘風味醬爆香推開。
  6. 蟹回鑊炒勻，加入麵包糠和炸蒜炒勻即可上碟。 
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