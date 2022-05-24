新品速遞｜淘大港式風味醬新成員 2款食譜在家神級還原街邊車仔風味 + 避風塘爆蒜滋味！

疫下新常態，令不少人都養成在家「煮飯仔」的習慣。有時想挑戰煮出難度較高的菜式，例如大排檔小炒或地道車仔小食，又擔心味道還原度不夠？淘大港式風味醬新成員——「淘大港式車仔風味醬」、「淘大避風塘風味醬」就啱晒大家！

香港製造 不加防腐劑、味精 「淘大港式車仔風味醬」由多種香料、沙嗲及咖喱調配而成，香辣惹味，無論撈麵、車仔三寶，抑或點煮，都可以神還原街邊車仔風味！ 「淘大避風塘風味醬」揉合香蒜、黑胡椒及辣椒等重口味香料製成，爆蒜香口，用來香烤爆炒海鮮、肉類或蔬菜，絕對神級還原避風塘滋味！ 兩款風味醬均是香港製造，不加防腐劑及味精，食得健康又安心。

車仔醬四寶 材料：

白蘿蔔250克

魚蛋250克

豬皮200克

水魷魚100克 調味料：

淘大港式車仔風味醬5湯匙（75克）

水900毫升 做法： 白蘿蔔去皮切件，然後汆水 15 分鐘盛起備用。 豬皮和魷魚切件，然後和魚蛋一起汆水備用。 起鑊落 2 湯匙油，加入淘大港式車仔風味醬炒香，然後加入水。 將所有材料回鑊煮滾後，轉細火煮 20 分鐘即成。 小貼士：若喜好濃味，可在食用時再蘸適量淘大港式車仔風味醬。