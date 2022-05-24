新品速遞｜淘大港式風味醬新成員 2款食譜在家神級還原街邊車仔風味 + 避風塘爆蒜滋味！

疫下新常態，令不少人都養成在家「煮飯仔」的習慣。有時想挑戰煮出難度較高的菜式，例如大排檔小炒或地道車仔小食，又擔心味道還原度不夠？淘大港式風味醬新成員——「淘大港式車仔風味醬」、「淘大避風塘風味醬」就啱晒大家！
香港製造 不加防腐劑、味精
「淘大港式車仔風味醬」由多種香料、沙嗲及咖喱調配而成，香辣惹味，無論撈麵、車仔三寶，抑或點煮，都可以神還原街邊車仔風味！
「淘大避風塘風味醬」揉合香蒜、黑胡椒及辣椒等重口味香料製成，爆蒜香口，用來香烤爆炒海鮮、肉類或蔬菜，絕對神級還原避風塘滋味！
兩款風味醬均是香港製造，不加防腐劑及味精，食得健康又安心。
車仔醬四寶
材料：
白蘿蔔250克
魚蛋250克
豬皮200克
水魷魚100克
調味料：
淘大港式車仔風味醬5湯匙（75克）
水900毫升
做法：
- 白蘿蔔去皮切件，然後汆水15分鐘盛起備用。
- 豬皮和魷魚切件，然後和魚蛋一起汆水備用。
- 起鑊落2湯匙油，加入淘大港式車仔風味醬炒香，然後加入水。
- 將所有材料回鑊煮滾後，轉細火煮20分鐘即成。
小貼士：若喜好濃味，可在食用時再蘸適量淘大港式車仔風味醬。
避風塘炒蟹
材料：
肉蟹2隻（700克）
葱30克
紅椒30克
麵包糠50克
炸蒜20克
油 適量
生粉 少量
調味料：
淘大避風塘風味醬6湯匙（90克）
做法：
- 先將蟹洗乾淨、斬件，在有肉的表面撲上一層薄生粉備用。
- 葱切段、紅椒切圈。
- 麵包糠以白鑊細火炒至金黃色，盛起備用。
- 將蟹落油鑊炸熟（蟹蓋除外），盛起備用。
- 以2湯匙油起鑊，加入葱段及紅椒圈爆香，再加入淘大避風塘風味醬爆香推開。
- 蟹回鑊炒勻，加入麵包糠和炸蒜炒勻即可上碟。