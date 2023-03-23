新品速遞｜温野菜新品登場 全新清新柚子檸檬湯底 期間限定青森黑毛和牛肩脊肉

香港人一年四季都愛打邊爐！日本涮涮鍋專門店温野菜最近又有新品登場，由2023年4月1日起，温野菜尖沙咀LCX、太古城及又一城店率先推出全新湯底以及由日本空運到港的新鮮時令食品，包括各種日本和牛、豚肉、海鮮及蔬菜等豐富食材。
全新清新柚子檸檬湯底
夏天來到，最適合吃清新酸甜的食物！温野菜全新推出清新柚子檸檬湯($68)，湯底用上味道清甜
的柚子和檸檬泡製，配以特製骨膠原湯，營養豐富，酸香開胃！廚師事先將湯底冷凍成玫瑰花形，讓大家在預熱期間可以「相機先食」，當玫瑰花溶化後，便可以加入豚肉，讓檸檬與柚子的酸甜滲入豚肉的肌理，將鮮味加倍提昇！另外亦有新推出的蔬菜盛宴温野菜鍋($68)，以牛油生菜及紅心蘿蔔砌成「温野菜鍋」，食客可以自選配襯骨膠原柚子鹽湯底、完熟番茄湯、秘傳月見壽喜湯、藥膳湯等8款正價$49或以下的湯底，總有一款合口味！
期間限定和牛推介
由4月1日起，全線温野菜將供應來自日本北部的高質和牛。推介CP值高的青森黑毛和牛肩脊肉($219)，青森和牛曾獲「東北牛匠會肉用牛枝肉共進會」的榮譽獎，並於「仙台市中央批發市場業務紀念枝肉共進會」中，獲得東北地區最高的榮譽獎。是和牛愛好者必定要試的得獎和牛！而温野菜銅鑼灣店更推出北海道黑毛和牛肩脊肉放題，每位$669起，北海道黑毛和牛都肉質豐腴，口感軟嫩，有興趣的話記得留意日期光顧！
*青森黑毛和牛肩脊肉只適用於尖沙咀LCX、太古城及又一城店，數量有限，售完即止。
*北海道黑毛和牛肩脊肉放題只適用於銅鑼灣店，數量有限,售完即止。
其他精選美食推介：
温野菜分店：
尖沙咀海港城店
地址:尖沙咀海港城海運大廈LCX 3樓37A號舖
電話 : 2153 1801
營業時間:星期一至日 11:30-23:00(最後落單時間22:30)
九龍塘又一城店
地址:九龍塘又一城低層地下1樓29號舖
電話 : 3106 4218
營業時間:星期一至日 11:30-23:00(最後落單時間22:30)
太古城店
地址:太古城中心一期3樓309號舖
電話 : 2107 4088
營業時間:星期一至日 11:30-23:00(最後落單時間22:30)