新品速遞｜温野菜新品登場 全新清新柚子檸檬湯底 期間限定青森黑毛和牛肩脊肉

香港人一年四季都愛打邊爐！日本涮涮鍋專門店温野菜最近又有新品登場，由2023年4月1日起，温野菜尖沙咀LCX、太古城及又一城店率先推出全新湯底以及由日本空運到港的新鮮時令食品，包括各種日本和牛、豚肉、海鮮及蔬菜等豐富食材。

全新清新柚子檸檬湯底

夏天來到，最適合吃清新酸甜的食物！温野菜全新推出清新柚子檸檬湯($68)，湯底用上味道清甜

的柚子和檸檬泡製，配以特製骨膠原湯，營養豐富，酸香開胃！廚師事先將湯底冷凍成玫瑰花形，讓大家在預熱期間可以「相機先食」，當玫瑰花溶化後，便可以加入豚肉，讓檸檬與柚子的酸甜滲入豚肉的肌理，將鮮味加倍提昇！另外亦有新推出的蔬菜盛宴温野菜鍋($68)，以牛油生菜及紅心蘿蔔砌成「温野菜鍋」，食客可以自選配襯骨膠原柚子鹽湯底、完熟番茄湯、秘傳月見壽喜湯、藥膳湯等8款正價$49或以下的湯底，總有一款合口味！