新品速遞｜無糖雪碧新登場 Jer@MIRROR宣傳打卡區+大抽獎贏智能手錶

雪碧最近新推出無糖雪碧，提供0糖及0卡路里的選擇，更以全新簡約型格包裝示人，品牌更請來人氣組合MIRROR成員柳應廷(Jer)擔任「酷爽狂人」，同時舉辦夏日激爽抽獎及競猜Hottest Day遊戲贏一年免費無糖雪碧等。
[email protected]擔任「酷爽狂人」
MIRROR以「沒有夏天」的形象深入民心，Jer面對酷熱自有一番心得，「呢排氣溫持續高企，無論返工定出街玩，喺身體或心情燥熱嘅時候，即刻飲返啖凍冰冰嘅嘢飲就最perfect！無糖雪碧0糖、0卡路里，而且係清爽檸檬味，真係超爽！」Jer更趁休息時間以拍攝用的冰粒玩層層疊，表現挑皮一面。Jer共為雪碧拍攝兩條短片，並將於日內在雪碧社交媒體發放，柳柳粉要密切留意。
Jer紙板進駐各大超市及便利店
除了網上短片外，粉絲亦要留意遍及全港的「雪碧」酷爽避暑處，設有印上Jer的宣傳品打卡區。品牌將於5月至6月，在街頭設置雪碧酷爽避暑處，不單派發無糖雪碧，更有Jer的紙板宣傳品及冰塊擺設。同時，印上Jer的店內宣傳海報及人型紙牌亦會於各大超級市場及便利店驚喜現身，一眾柳柳粉可以一邊飲住雪碧，一邊尋找各個打卡位。
夏日激爽大抽獎 獎品總值逾25萬
雪碧推出夏日激爽大抽獎，送出超過500份總值逾25萬的豐富獎品及禮遇，獎品包括智能手錶、JBL Charge 5 便攜式防水無線藍牙喇叭及海洋公園入場門票。
估中5月最熱一日 贏一年免費無糖雪碧
最近，「雪碧」正式啟動社交媒體帳號 @sprite_hk，以Jer的聲線為一眾燥熱打工仔打打氣，雪碧更將推出「酷爽競猜Hottest Day」遊戲，由即日至5月20日間，揀出你認為5月溫度最高的一日，在月曆上圈上日子，上載到限時動態並加上 @sprite_hk 及設定帳戶成公開，即有機會贏取一年免費無糖雪碧。