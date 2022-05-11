新品速遞｜無糖雪碧新登場 Jer@MIRROR宣傳打卡區+大抽獎贏智能手錶

雪碧最近新推出無糖雪碧，提供0糖及0卡路里的選擇，更以全新簡約型格包裝示人，品牌更請來人氣組合MIRROR成員柳應廷(Jer)擔任「酷爽狂人」，同時舉辦夏日激爽抽獎及競猜Hottest Day遊戲贏一年免費無糖雪碧等。

Jer紙板進駐各大超市及便利店 除了網上短片外，粉絲亦要留意遍及全港的「雪碧」酷爽避暑處，設有印上Jer的宣傳品打卡區。品牌將於5月至6月，在街頭設置雪碧酷爽避暑處，不單派發無糖雪碧，更有Jer的紙板宣傳品及冰塊擺設。同時，印上Jer的店內宣傳海報及人型紙牌亦會於各大超級市場及便利店驚喜現身，一眾柳柳粉可以一邊飲住雪碧，一邊尋找各個打卡位。

夏日激爽大抽獎 獎品總值逾 25 萬 雪碧推出夏日激爽大抽獎，送出超過500份總值逾25萬的豐富獎品及禮遇，獎品包括智能手錶、JBL Charge 5 便攜式防水無線藍牙喇叭及海洋公園入場門票。