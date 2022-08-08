新品速遞｜燈籠滷味T.P.E聯乘公利真料竹蔗水 推中環店限定火鍋套餐 必點甘蔗椰香清雞湯/滷牛骨湯 仲有台灣直送火鍋配料！

台式火鍋控請注意！台灣過江龍滷味店《燈籠滷味T.P.E.》與香港老字號《公利真料竹蔗水》聯乘，推出中環店期間限定「港台fusion火鍋套餐」，可自選甘蔗椰香清雞湯及招牌滷牛骨湯等4款湯底，更有台灣直送火鍋配料！

新品速遞｜自選 4 款湯底 必試甘蔗椰香清雞湯 / 招牌滷牛骨湯

《燈籠滷味T.P.E.》推出2人火鍋套餐，一共有四款湯底選擇，包括與《公利真料竹蔗水》聯乘的「公利特選甘蔗椰香清雞湯」，湯底採用公利蔗汁、鮮雞及椰青等材料熬製，入口清甜，消暑又下火；而「燈籠招牌滷牛骨湯」選用了燈籠台灣總店直送滷湯，以多款藥材再加上大量牛骨熬製而成，濃厚而不膩。

另有自家研製的辛香「台式「您磨嗎？」麻辣鴨血湯」，以燈籠滷湯作為基底，配上燈籠椒、辣椒乾、生辣椒、自家炒製麻辣醬及台灣直送鴨血等製成。另提供花椒讓客人自行磨製，隨口味調高辣度；而「豆腐香菜清湯」選取雞湯湯底及豆香較濃又滑身的日本涓豆腐，滿足不同火鍋迷喜好。