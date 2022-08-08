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2022-08-08 15:30:00

新品速遞｜燈籠滷味T.P.E聯乘公利真料竹蔗水 推中環店限定火鍋套餐 必點甘蔗椰香清雞湯/滷牛骨湯 仲有台灣直送火鍋配料！

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新品速遞｜燈籠滷味T.P.E聯乘公利真料竹蔗水 推中環店限定火鍋套餐 必點甘蔗椰香清雞湯/滷牛骨湯 仲有台灣直送火鍋配料！

新品速遞｜燈籠滷味T.P.E聯乘公利真料竹蔗水 推中環店限定火鍋套餐 必點甘蔗椰香清雞湯/滷牛骨湯 仲有台灣直送火鍋配料！

台式火鍋控請注意！台灣過江龍滷味店《燈籠滷味T.P.E.》與香港老字號《公利真料竹蔗水》聯乘，推出中環店期間限定「港台fusion火鍋套餐」，可自選甘蔗椰香清雞湯及招牌滷牛骨湯等4款湯底，更有台灣直送火鍋配料！

新品速遞｜自選4款湯底 必試甘蔗椰香清雞湯/招牌滷牛骨湯

《燈籠滷味T.P.E.》推出2人火鍋套餐，一共有四款湯底選擇，包括與《公利真料竹蔗水》聯乘的「公利特選甘蔗椰香清雞湯」，湯底採用公利蔗汁、鮮雞及椰青等材料熬製，入口清甜，消暑又下火；而「燈籠招牌滷牛骨湯」選用了燈籠台灣總店直送滷湯，以多款藥材再加上大量牛骨熬製而成，濃厚而不膩。

另有自家研製的辛香「台式「您磨嗎？」麻辣鴨血湯」，以燈籠滷湯作為基底，配上燈籠椒、辣椒乾、生辣椒、自家炒製麻辣醬及台灣直送鴨血等製成。另提供花椒讓客人自行磨製，隨口味調高辣度；而「豆腐香菜清湯」選取雞湯湯底及豆香較濃又滑身的日本涓豆腐，滿足不同火鍋迷喜好。

燈籠滷味T.P.E聯乘公利真料竹蔗水，推出中環店限定火鍋套餐。

燈籠滷味T.P.E聯乘公利真料竹蔗水，推出中環店限定火鍋套餐。

新品速遞｜滷味拼盤變火鍋配料 套餐$488

四款湯底配搭多款特色湯底火鍋配料，將滷味放進不同湯底當成火鍋配料。台灣直送的火鍋配料拼盤包括甜不辣、麻吉燒、香菇貢丸、花枝丸，更有豆類拼盤：百頁豆腐、大豆皮、花干等，正宗台灣口味為各位台灣迷一解鄉愁。另外，套餐更有日本宮崎A4和牛、鹿兒島豚腩、宮崎和牛三角腩等，食肉獸不能錯過！

宮崎A4和牛, 美國肩胛牛小排, 鹿兒島豚腩 台灣直送火鍋配料

Set A「極上豪吃 (2位用)」價錢為$528，包宮崎A4和牛、美國肩胛牛小排、鹿兒島豚腩、招牌滷肉三重奏拼盤、台灣直送火鍋配料拼盤、豆類拼盤等。而Set B「燈籠滿足 (2位用)」價錢則是$488，包美國肩胛牛小排、鹿兒島豚腩、燈籠招牌大滿足拼盤、台灣直送火鍋配料拼盤、豆類拼盤等。大家更可以自行加錢追加鴨血、牛肉丶豚肉、冬粉等配料！

Set A「極上∙豪吃 (2位用)」價錢為$528 Set A「極上∙豪吃 (2位用)」價錢為$528

新品速遞｜新店開張慶祝優惠

為慶祝燈籠滷味香港葵芳新店八月開幕，即日起於燈籠滷味TPE中環分店，惠顧燈籠滷拼火鍋：極上．豪吃 / 燈籠．滿足火鍋套餐，只需Follow & Like燈籠滷味香港 FB / IG，即可獲$50折扣優惠。

優惠期限：即日起至2022831
地址：中環威靈頓街2-8號威靈頓廣場M88地舖
營業時間：星期一至六11:45 -21:00 (20:45 Last Order)

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