新品速遞｜百福JoyGreen濃厚燕麥飲 嘆盡一嚐回味的燕麥真味

解放至濃享受，嘆盡一嚐回味的濃厚燕麥飲！「豆藝大師」百福®豆品的全新植物性飲品系列JoyGreen™就延續綠色風尚滋味，全新推出百福®JoyGreen™燕麥飲。無添加糖、每食用分量250毫升0毫克膽固醇的1升裝全新燕麥飲，讓你可以直接飲出至濃厚口感和燕麥真味外，更能夠輕鬆自由沖調各種咖啡或茶及打泡，完美調配出特有的多變享受，為日常帶來只屬於濃厚燕麥飲一嚐回味的加倍幸福！百福®JoyGreen™燕麥飲使用可回收的包裝物料設計，支持可持續發展。

全新濃厚燕麥飲 隨心所欲調配專屬滋味

隨心所欲解放至濃享受！全新百福®JoyGreen™燕麥飲採用澳洲進口優質燕麥，每口都滿載住濃醇燕麥真味，釋出濃厚口感。除了隨時隨地大啖直接飲出燕麥真味，還可按喜好隨心所欲自由沖調咖啡、茶或各式飲品，甚至是助你輕鬆打出細膩綿密泡沬！全新的百福®JoyGreen™燕麥飲都能助您在家炮製出專屬的濃厚「燕麥特調」，以多變的方式展現出燕麥飲的多層次滋味，讓你輕鬆實現燕麥飲自由，想點飲就點飲，盡情享受至濃時刻！百福®JoyGreen™燕麥飲同時無添加糖、每食用分量250毫升0毫克膽固醇。而1升裝濃厚燕麥飲的容量亦適合家庭、公司等場景，按你所想隨時飲、隨時沖調，生活從此變得一嚐回味！