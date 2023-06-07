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2023-06-07 17:00:00

新品速遞｜細樽裝可口可樂全新登場！ 即飲即抽100%有賞 有機會參加姜濤暢爽夏日派對

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新品速遞｜細樽裝可口可樂全新登場！ 即飲即抽100%有賞 有機會參加姜濤暢爽夏日派對

新品速遞｜細樽裝可口可樂全新登場！ 即飲即抽100%有賞 有機會參加姜濤暢爽夏日派對

可口可樂由即日起至731日「Cool 住玩樂賞」即抽即賞活動，另有全新推出的細樽裝可口可樂，抽獎有機會嬴取姜濤暢爽夏日派對門票！

今個夏天，可口可樂繼續夥拍人氣偶像姜濤，推出全新廣告。細樽裝可口可樂外形輕巧，方便消費者隨身攜帶，於任何時候任何地方都可以即刻暢飲。細樽裝可口可樂將於616日起隆重登場，於 OK 便利店及指定零售點發售。

細樽裝可口可樂將於6月16日起隆重登場。

細樽裝可口可樂將於6月16日起隆重登場。

即飲即抽100% 有賞 有機會參加姜濤暢爽夏日派對

於炎炎夏日飲可口可 除了帶來冰涼快感，更可即時中獎贏取夏日驚喜禮品。由即日起至731日，凡購買可口可樂公司指定金蓋或玻璃樽系列飲品1，登入Coke +平台掃描拉環或樽蓋底QR Code參加「Cool 住玩樂賞」即抽即賞活動，過千份夏日主題禮品等你贏取，保證百分百中獎！夏日禮品分兩期呈獻，包括香港海洋公園水上樂園門票、戶外Glamping露營套票、「可口可樂 Cool 爽戶外折疊空氣梳化」、「可口可樂夠Cool 戶外保冰折疊椅」、「可口可樂Cool 樂防水袋」、「可口可樂Cool 感毛巾」以及「可口可樂無煙燒烤機」及其他優惠禮券，令夏日派對格外好玩！此外，還有壓軸獎品－與姜濤在暢爽夏日派對中近距離互動的機會，令今個夏日好玩程度爆燈！

更多詳情可瀏覽：https://www.cokeplus.hk/coke-summer-2023

壓軸獎品—與姜濤在暢爽夏日派對中近距離互動！

壓軸獎品—與姜濤在暢爽夏日派對中近距離互動！

Cool 住玩樂賞」第一浪推廣期獎品：202367日至627

獎品 

名額 

大獎3：姜濤暢爽夏日派對入場券 

7  

二獎4：香港海洋公園水上樂園門票 (2

84 

三獎5 

可口可樂TM Cool 爽戶外折疊空氣梳化 

可口可樂TMCool 戶外保冰折疊椅 

可口可樂TM Cool 樂防水袋 

可口可樂TM Cool 感毛巾 

可口可樂TM無煙燒烤機 

 

200 

200 

300 

300 

100 

四獎5 

「可口可樂」汽水330毫升1罐裝換領碼 

7-Eleven指定產品$2電子優惠券 

OK便利店指定產品$2電子優惠券 

香港太古可口可樂eShop網上購物平台禮劵$100* 

 

4000 

4000 

4000 

30萬份起 

*適用於滿$399香港太古可口可樂e-Shop訂單 

第二浪推廣期獎品：2023628日至731 

獎品 

名額 

大獎3：姜濤暢爽夏日派對入場券 

8  

二獎4：戶外Glamping露營21夜套票 (4

56 

三獎5 

可口可樂TM Cool 爽戶外折疊空氣梳化 

可口可樂TMCool 戶外保冰折疊椅 

可口可樂TM Cool 樂防水袋 

可口可樂TM Cool 感毛巾 

可口可樂TM無煙燒烤機 

 

200 

200 

300 

300 

100 

四獎5 

「可口可樂」汽水330毫升1罐裝換領碼 

7-Eleven指定產品$2電子優惠券 

OK便利店指定產品$2電子優惠券 

香港太古可口可樂eShop網上購物平台禮劵$100* 

 

4000 

4000 

4000 

30萬份起 

*適用於滿$399香港太古可口可樂e-Shop訂單 

 

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