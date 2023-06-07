新品速遞｜細樽裝可口可樂全新登場！ 即飲即抽100%有賞 有機會參加姜濤暢爽夏日派對

可口可樂由即日起至7月31日「Cool 住玩樂賞」即抽即賞活動，另有全新推出的細樽裝可口可樂，抽獎有機會嬴取姜濤暢爽夏日派對門票！

今個夏天，可口可樂繼續夥拍人氣偶像姜濤，推出全新廣告。細樽裝可口可樂外形輕巧，方便消費者隨身攜帶，於任何時候任何地方都可以即刻暢飲。細樽裝可口可樂將於6月16日起隆重登場，於 OK 便利店及指定零售點發售。

即飲即抽 100% 有賞 有機會參加姜濤暢爽夏日派對

於炎炎夏日飲可口可 除了帶來冰涼快感，更可即時中獎贏取夏日驚喜禮品。由即日起至7月31日，凡購買可口可樂公司指定金蓋或玻璃樽系列飲品1，登入Coke +平台掃描拉環或樽蓋底QR Code參加「Cool 住玩樂賞」即抽即賞活動，過千份夏日主題禮品等你贏取，保證百分百中獎！夏日禮品分兩期呈獻，包括香港海洋公園水上樂園門票、戶外Glamping露營套票、「可口可樂 Cool 爽戶外折疊空氣梳化」、「可口可樂夠Cool 戶外保冰折疊椅」、「可口可樂Cool 樂防水袋」、「可口可樂Cool 感毛巾」以及「可口可樂無煙燒烤機」及其他優惠禮券，令夏日派對格外好玩！此外，還有壓軸獎品－與姜濤在暢爽夏日派對中近距離互動的機會，令今個夏日好玩程度爆燈！

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