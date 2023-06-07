新品速遞｜細樽裝可口可樂全新登場！ 即飲即抽100%有賞 有機會參加姜濤暢爽夏日派對

可口可樂由即日起至7月31日「Cool 住玩樂賞」即抽即賞活動，另有全新推出的細樽裝可口可樂，抽獎有機會嬴取姜濤暢爽夏日派對門票！
今個夏天，可口可樂繼續夥拍人氣偶像姜濤，推出全新廣告。細樽裝可口可樂外形輕巧，方便消費者隨身攜帶，於任何時候任何地方都可以即刻暢飲。細樽裝可口可樂將於6月16日起隆重登場，於 OK 便利店及指定零售點發售。
即飲即抽100% 有賞 有機會參加姜濤暢爽夏日派對
於炎炎夏日飲可口可 除了帶來冰涼快感，更可即時中獎贏取夏日驚喜禮品。由即日起至7月31日，凡購買可口可樂公司指定金蓋或玻璃樽系列飲品1，登入Coke +平台掃描拉環或樽蓋底QR Code參加「Cool 住玩樂賞」即抽即賞活動，過千份夏日主題禮品等你贏取，保證百分百中獎！夏日禮品分兩期呈獻，包括香港海洋公園水上樂園門票、戶外Glamping露營套票、「可口可樂 Cool 爽戶外折疊空氣梳化」、「可口可樂夠Cool 戶外保冰折疊椅」、「可口可樂Cool 樂防水袋」、「可口可樂Cool 感毛巾」以及「可口可樂無煙燒烤機」及其他優惠禮券，令夏日派對格外好玩！此外，還有壓軸獎品－與姜濤在暢爽夏日派對中近距離互動的機會，令今個夏日好玩程度爆燈！
「Cool 住玩樂賞」第一浪推廣期獎品：2023年6月7日至6月27日
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獎品
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名額
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大獎3：姜濤暢爽夏日派對入場券
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7 張
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二獎4：香港海洋公園水上樂園門票 (2張)
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84份
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三獎5：
可口可樂TM Cool 爽戶外折疊空氣梳化
可口可樂TM夠Cool 戶外保冰折疊椅
可口可樂TM Cool 樂防水袋
可口可樂TM Cool 感毛巾
可口可樂TM無煙燒烤機
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200份
200份
300份
300份
100份
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四獎5：
「可口可樂」汽水330毫升1罐裝換領碼
7-Eleven指定產品$2電子優惠券
OK便利店指定產品$2電子優惠券
香港太古可口可樂eShop網上購物平台禮劵$100*
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4000份
4000份
4000份
30萬份起
*適用於滿$399香港太古可口可樂e-Shop訂單
第二浪推廣期獎品：2023年6月28日至7月31日
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獎品
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名額
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大獎3：姜濤暢爽夏日派對入場券
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8 張
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二獎4：戶外Glamping露營2日1夜套票 (4人)
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56份
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三獎5：
可口可樂TM Cool 爽戶外折疊空氣梳化
可口可樂TM夠Cool 戶外保冰折疊椅
可口可樂TM Cool 樂防水袋
可口可樂TM Cool 感毛巾
可口可樂TM無煙燒烤機
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200份
200份
300份
300份
100份
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四獎5：
「可口可樂」汽水330毫升1罐裝換領碼
7-Eleven指定產品$2電子優惠券
OK便利店指定產品$2電子優惠券
香港太古可口可樂eShop網上購物平台禮劵$100*
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4000份
4000份
4000份
30萬份起
*適用於滿$399香港太古可口可樂e-Shop訂單