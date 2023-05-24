新品速遞│經典軟糖變身成清新果味冰條！能得利®荔枝味冰條冰涼登場

夏日熱辣辣，想食冰條消暑解渴？繼去年強勢回歸的能得利®️黑加侖子味冰條，將經典能得利®果汁軟糖搖身一變成至Cool冰條，好評如潮，今個夏天更帶來另一款熱門口味能得利®荔枝味冰條冰極登場！專屬於炎炎夏日，季節限定的荔枝味冰條與盛載真果汁的黑加侖子味冰條，伴您嘆盡清爽涼透心的暢快時光。

能得利 ® 荔枝味冰 條新 登場 + 黑加侖子味冰條 再度回歸

夏日限定登場的能得利®荔枝味冰條，以消暑必備冰條碰撞清甜荔枝口味，沁甜清新的荔枝果香，每一口冰爽之下都喚發出清新涼感，彷彿置身於荔枝滿開的初夏果園。能得利®荔枝味冰條每支更含0克脂肪、無添加人造色素，清甜不膩口的輕盈感覺帶來冰涼消暑滋味，完美享受人氣荔枝軟糖化身冰條的獨特甜蜜驚喜。同場加映能得利®黑加侖子味冰條再度回歸，盛載真正果汁，酸甜與冰涼融合出豐富清爽感覺。兩款口味冰條讓你隨時隨地嘆盡冰爽Chill Juicy Moment，絕對是消暑涼快的最強Buddies，共你揮灑汗水盡情暢玩！