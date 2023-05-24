熱門搜尋:
C觀點 消費券2023 生活冷知識 深圳好去處 報稅 澳門旅遊 日本旅遊 行山路線 港股攻略 香港學校 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
生活
2023-05-24 13:41:04

新品速遞│經典軟糖變身成清新果味冰條！能得利®荔枝味冰條冰涼登場

分享：
能得利®冰條系列先後推出能得利®果汁味冰條、能得利®黑加侖子味冰條及能得利®茘枝味冰條，以清新果味、無人造色素為消費者帶來夏日冰涼享受。

能得利®冰條系列先後推出能得利®果汁味冰條、能得利®黑加侖子味冰條及能得利®茘枝味冰條，以清新果味、無人造色素為消費者帶來夏日冰涼享受。

夏日熱辣辣，想食冰條消暑解渴？繼去年強勢回歸的能得利®️黑加侖子味冰條，將經典能得利®果汁軟糖搖身一變成至Cool冰條，好評如潮，今個夏天更帶來另一款熱門口味能得利®荔枝味冰條冰極登場！專屬於炎炎夏日，季節限定的荔枝味冰條與盛載真果汁的黑加侖子味冰條，伴您嘆盡清爽涼透心的暢快時光。

能得利®荔枝味冰條新登場+黑加侖子味冰條再度回歸

夏日限定登場的能得利®荔枝味冰條，以消暑必備冰條碰撞清甜荔枝口味，沁甜清新的荔枝果香，每一口冰爽之下都喚發出清新涼感，彷彿置身於荔枝滿開的初夏果園。能得利®荔枝味冰條每支更含0克脂肪、無添加人造色素，清甜不膩口的輕盈感覺帶來冰涼消暑滋味，完美享受人氣荔枝軟糖化身冰條的獨特甜蜜驚喜。同場加映能得利®黑加侖子味冰條再度回歸，盛載真正果汁，酸甜與冰涼融合出豐富清爽感覺。兩款口味冰條讓你隨時隨地嘆盡冰爽Chill Juicy Moment，絕對是消暑涼快的最強Buddies，共你揮灑汗水盡情暢玩！

能得利®黑加侖子味冰條強勢回歸。

能得利®黑加侖子味冰條強勢回歸。

能得利®荔枝味冰條

建議零售價HK$16/2

限時優惠！由524日至66日，於7-Eleven購買能得利®冰條（各款），只需 $30/4

推出日期2023 5 24

銷售點各大便利店陸續推

能得利®荔枝味冰條

能得利®荔枝味冰條

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受