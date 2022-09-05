新品速遞｜維他奶推全新「新鮮植物奶+」鮮燕麥奶+鮮杏仁奶登場 9月8日中環有得試飲！

維他奶今年夏天推出全新「維他奶新鮮植物奶+」系列。源自100%純天然植物，口感幼滑、奶味香濃的兩款「鮮燕麥奶」及「鮮杏仁奶」，皆由香港廠房新鮮製造。它們更會於全港不同地方舉辦試飲活動，想試飲一定要留意！

新品速遞｜全新「維他奶新鮮植物奶 + 」香港新鮮製造

近年愈來愈多追求健康的都市人選擇植物性飲食,進食更多的穀物、豆類、堅果及蔬果等植物攝取營養。「維他奶新鮮植物奶+」為都市人提供新鮮優質植物營養，兩款鮮植物奶均由香港新鮮製造。源自100%燕麥及杏仁，高鈣低糖，更不含乳糖、動物激素及膽固醇，是均衡優質營養早餐的嶄新選擇。美味又健康的「維他奶新鮮植物奶+」迎合植物性飲食新潮流，於每天早上展開新鮮健康生活。

維他奶國際集團營養師陳沚婷建議，於日常飲食中可加入高鈣的新鮮植物奶幫助補充重要營養,例如於穀物早餐加入植物奶、以植物奶炮製奶昔等，可提供豐富鈣質及維他命D，健康低飽和脂肪之餘,亦增添香醇奶滑的口感。