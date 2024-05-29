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生活
2024-05-29 16:00:00

新品速遞｜美心西餅新推「唐老鴨唱生日歌蛋糕」及「唐老鴨朱古力布甸杯」限量加購單肩斜挎包

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新品速遞｜美心西餅新推「唐老鴨唱生日歌蛋糕」及「唐老鴨朱古力布甸杯」限量加購單肩斜挎包

新品速遞｜美心西餅新推「唐老鴨唱生日歌蛋糕」及「唐老鴨朱古力布甸杯」限量加購單肩斜挎包

各位唐老鴨粉絲注意！今年適逢迪士尼人氣角色唐老鴨誕生90周年美心西餅隨即新推唐老鴨唱生日歌蛋糕」「唐老鴨朱古力布甸杯」。經典水手風造型生日蛋糕仲會為你唱生日歌，玩味十足！另外還可以加購限量Donald Duck單肩斜挎包，好睇又實用，喜歡唐老鴨的你千萬不要錯過！

經典水手風造型生日蛋糕及甜品杯新登場

經典水手風造型生日蛋糕及甜品杯新登場

今年適逢迪士尼人氣角色唐老鴨誕生90周年，美心西餅由5月21日起推出全新產品 ——唐老鴨唱生日歌蛋糕」(6吋) 「唐老鴨朱古力布甸杯」Quack聲帶來無盡歡樂。

唐老鴨唱生日歌蛋糕／唐老鴨朱古力布甸杯

唐老鴨唱生日歌蛋糕玩味十足，只要對著唐老鴨公仔玩具吹氣，唐老鴨便會用其標誌性的Quack聲為你唱生日歌，令你的生日變得更難忘。除了帶來生日歌驚喜蛋糕採用鮮忌廉及栗子茸，口感香醇綿密！

為了讓唐老鴨迷享受更多美味購買任何產品，更可以優惠價$33加購口感香滑唐老鴨朱古力布甸杯」（原價$38不設上限，與粉絲們一起分享甜蜜滋味！唐老鴨朱古力布甸杯吃完後千萬不要掉棄，甜品杯可成為特色鏡子擺設，更可打開盒子擺放小飾物。

美心西餅為唐老鴨迷貼心推出期間限定的Donald Duck 90周年紀念禮品Donald Duck單肩斜挎包，購買唐老鴨系列蛋糕或甜品即可以優惠價$78加，數量有限，換完即止，今個夏天唐老鴨日日陪著你！

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