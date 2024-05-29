新品速遞｜美心西餅新推「唐老鴨唱生日歌蛋糕」及「唐老鴨朱古力布甸杯」限量加購單肩斜挎包

各位唐老鴨粉絲注意！今年適逢迪士尼人氣角色唐老鴨誕生90周年，美心西餅隨即新推「唐老鴨唱生日歌蛋糕」及「唐老鴨朱古力布甸杯」。經典水手風造型生日蛋糕仲會為你唱生日歌，玩味十足！另外還可以加購限量Donald Duck單肩斜挎包，好睇又實用，喜歡唐老鴨的你千萬不要錯過！

經典水手風造型生日蛋糕及甜品杯新登場

今年適逢迪士尼人氣角色唐老鴨誕生90周年，美心西餅由5月21日起推出全新產品 ——「唐老鴨唱生日歌蛋糕」(6吋) 及「唐老鴨朱古力布甸杯」，Quack聲帶來無盡歡樂。 唐老鴨 唱生日歌蛋糕／唐老鴨 朱古力布甸杯 「唐老鴨唱生日歌蛋糕」玩味十足，只要對著唐老鴨公仔玩具吹氣，唐老鴨便會用其標誌性的Quack聲為你唱生日歌，令你的生日變得更難忘。除了帶來生日歌驚喜，蛋糕採用鮮忌廉及栗子茸，口感香醇綿密！