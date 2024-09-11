適逢初秋，天氣變得乾燥，譚仔三哥米線即日起推出限定滋潤之選「花膠貴妃雞米線配椰子雞湯」，從食療入手滋補養神！另推出「花巧月圓滋『飽』二人餐」，與親友於中秋佳節共享窩心米線，想知詳情即睇內文。

「花膠貴妃雞米線配椰子雞湯」集合多款滋潤食材

三哥全新升級改良的「花膠貴妃雞米線」配以全新鮮甜椰香及清熱解毒的椰子雞湯湯底，養顏美肌同時滋補養生！另外椰子雞湯配搭養生食材，含有豐富的膠原蛋白的爽滑花膠、鮮嫩的貴妃雞及清甜鮮淮山，滋補、味美於一身，帶來食療級功效。於秋季帶來滋潤，緩解乾燥的不適。

中秋加推「花巧月圓滋『飽』二人餐」

為迎接中秋佳節，三哥亦特別加推「花巧月圓滋『飽』二人餐」，套餐有花膠貴妃雞米線配椰子雞湯一碗、兩餸清湯米線一碗、土匪雞翼(細)一份、一人小食手拍青瓜一份以及熱飲兩杯。於人月兩團圓的日子，可與親友溫馨團聚，共晉窩心米線。