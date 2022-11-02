新品速遞｜譚仔三哥米線X望月推限量口味蝴蝶酥 實小勒麻辣味/土匪雞翼味 呢5間分店限時免費派！

三哥又出新嘢！今次它們與本地人氣烘焙品牌「望月」合作，推出兩款全新口味蝴蝶酥，並隨期間限定的「譚仔三哥 X 望月：雙椒相遇二人餐」送出。而為隆重其事，譚仔三哥將於2022年11月11日舉辦【11秒「酥」Time】對望挑戰活動，在五間指定分店免費派發限定蝴蝶酥。

新口味實小勒麻辣味+土匪雞翼味蝴蝶酥

「望月」的產品向來深受香港人歡迎，今年與譚仔三哥合作，推出兩款新口味蝴蝶酥，使用三哥最經典的湯底及小食—「實小勒麻辣」及「土匪雞翼」味，以譚仔三哥的香麻辛辣配搭望月蝴蝶酥的鬆脆，撞出意想不到的味道！於11月3日至11月16日，凡惠顧期間限定「譚仔三哥X望月：雙椒相遇二人餐」，即可免費獲贈「譚仔三哥 x 望月蝴蝶酥」一盒，一盒包括兩款口味各兩塊。

套餐包括煳椒肉骨湯米線配黑胡椒豬扒及老油條1碗、兩餸麻辣湯米線1碗、湖南土匪雞翼 (小) 1碟、青瓜及雲耳 各1碟、熱飲品 2杯及譚仔三哥對望月蝴蝶酥一盒。數量有限，送完即止。