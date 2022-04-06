新品速遞｜譚仔三哥鴨血米線正式回歸！ 聯乘Tyson Yoshi推全新「水煮湯老油條鴨血米線」+新小食/飲品 仲送限量Postcard

早前三哥多間分店疑似被「狂迷」瘋狂張貼大字報，印上「還我鴨血」、「點解無鴨血食」、「食少一日都唔得！」等字句。為回應狂迷訴求，譚仔三哥米線宣佈鴨血米線正式回歸，將它升級至「三哥水煮湯老油條鴨血米線」，更找來人氣歌手Tyson Yoshi代言，大派限量版Postcard！

譚仔三哥｜全新「水煮湯老油條鴨血米線」 同步推新小食 / 飲品

為回應一眾鴨血粉絲的訴求，期待而久的鴨血米線終於正式回歸！升級成「水煮湯老油條鴨血米線」($42)，水煮湯底以15種香料與醬料提味，更加入磨成泥茸的花椒、八角及鮮辣椒，湯底香濃辛辣。再加上台灣直送的鴨血及老油條，鴨血控一定不能錯過！湯底辣度由5小辣起跳，可自選辣度及搭配各種三哥湯底。

除了米線之外，今次亦有新小食及飲品。「蒜香雞翼尖」($15)及「蒜辣雞翼尖」($15)兩款小食都以涼拌方式製作，配以秘製醬汁及雙重香蒜（蒜泥及炸蒜），大大提升味道及口感。「鴛鴦哈蜜瓜爆珠梳打」($16；加配價$12)則以哈蜜瓜汁作基底，加入清爽香茅汁及甘香檸檬汁調配而成，再配上赤肉哈密瓜味道的爆珠，解渴一流。