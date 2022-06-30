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2022-06-30 14:12:42

新品速遞｜譚仔全新「濃汁豬軟骨寬麵」 必試甜辣雙併小食+夏日特飲 Canvy CP率先試食！

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新品速遞｜譚仔全新「濃汁豬軟骨寬麵」 必試甜辣雙併小食+夏日特飲 Canvy CP率先試食！

新品速遞｜譚仔全新「濃汁豬軟骨寬麵」 必試甜辣雙併小食+夏日特飲 Canvy CP率先試食！

譚仔又有新品！將於630日全新推出「濃汁豬軟骨寬麵」，全新寬麵麵底配上花椒重慶酸辣湯，嗜辣人士必食！另外更同步推出全新甜辣雙拼小食，以及2款夏日特飲，找來COLLARCandyIvy率先試食！

新推濃汁豬軟骨寬麵 甜辣雙拼小食+夏日特飲

全新濃汁豬軟骨寬麵($44)主打的豬軟骨經燘煮後非常入味，入口即化。上升級版花椒重慶酸辣湯，配上全新寬麵麵底，麵條口感彈牙，更非常掛湯，絕對適合一眾重口味人士。辣度由3小辣起，可轉配為米線底或加$3轉配菜底。而凡惠顧任何一餸或以上之米線，亦可以HK$12加配濃汁豬軟骨，另加 HK$1更可同時轉配寬麵。

除了全新的濃汁豬軟骨寬麵外，譚仔更將於2022721日推出期間限定「甜辣雙併」($19)，用上無骨雞卷和車厘茄，配上惹味的秘製辣汁，帶來甜辣的雙重享受！兩款全新夏日Chill爽特飲，包括「青檸薏米特飲)和「菠蘿野菜汁特飲」，用上野菜生活100甘筍混合汁，解辣之餘又健康！

濃汁豬軟骨寬麵 $44起 (地區性定價: $44 / $45) 甜辣雙併 ($19起) 菠蘿野菜汁特飲(右) (加配價$14；單點價:$17)；青檸薏米特飲(左) (加配價$13；單點價$16)

聯乘阿婆與大麻成 限定換3款「譚仔米扇」

此外譚仔今次亦與本地人氣漫畫創作人蘇泳康合作，設計出全新的譚仔姐姐角色，聯同極受歡迎的阿婆與大麻成，打造出三款「譚仔米扇」，於81日起連續3星期，凡於任何一間譚仔雲南米線分店惠顧濃汁豬軟骨寬麵配任何湯底，即可免費獲贈「譚仔米扇」一把，每星期均會有指定款式的「譚仔米扇」登場。

8月1日起 譚仔姐姐款 8月8日起 阿婆款 8月15日起 大麻成款

COLLAR「最恩愛CPCandyIvy 率先品嚐全新譚仔寬麵

今次譚仔更找來人氣女組合COLLARCandyIvy，率先品嚐全新譚仔寬麵。作為隊中食量擔當的Ivy除了「擦得」之外，更非常懂得吃。而極迷譚仔米線的Candy坦然試食前心情既興奮又緊張！

COLLAR「最恩愛CP」Candy和Ivy率先品嚐全新譚仔寬麵 COLLAR「最恩愛CP」Candy和Ivy率先品嚐全新譚仔寬麵 COLLAR「最恩愛CP」Candy和Ivy率先品嚐全新譚仔寬麵 COLLAR「最恩愛CP」Candy和Ivy率先品嚐全新譚仔寬麵 COLLAR「最恩愛CP」Candy和Ivy率先品嚐全新譚仔寬麵 COLLAR「最恩愛CP」Candy和Ivy率先品嚐全新譚仔寬麵 COLLAR「最恩愛CP」Candy和Ivy率先品嚐全新譚仔寬麵
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