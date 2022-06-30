新品速遞｜譚仔全新「濃汁豬軟骨寬麵」 必試甜辣雙併小食+夏日特飲 Canvy CP率先試食！

譚仔又有新品！將於6月30日全新推出「濃汁豬軟骨寬麵」，全新寬麵麵底配上花椒重慶酸辣湯，嗜辣人士必食！另外更同步推出全新甜辣雙拼小食，以及2款夏日特飲，找來COLLAR的Candy及Ivy率先試食！

新推濃汁豬軟骨寬麵 甜辣雙拼小食 + 夏日特飲

全新濃汁豬軟骨寬麵($44起)主打的豬軟骨經燘煮後非常入味，入口即化。上升級版花椒重慶酸辣湯，配上全新寬麵麵底，麵條口感彈牙，更非常掛湯，絕對適合一眾重口味人士。辣度由3小辣起，可轉配為米線底或加$3轉配菜底。而凡惠顧任何一餸或以上之米線，亦可以HK$12加配濃汁豬軟骨，另加 HK$1更可同時轉配寬麵。

除了全新的濃汁豬軟骨寬麵外，譚仔更將於2022年7月21日推出期間限定「甜辣雙併」($19起)，用上無骨雞卷和車厘茄，配上惹味的秘製辣汁，帶來甜辣的雙重享受！兩款全新夏日Chill爽特飲，包括「青檸薏米特飲)和「菠蘿野菜汁特飲」，用上野菜生活100甘筍混合汁，解辣之餘又健康！