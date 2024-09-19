不少港人生活節奏急速，所以愈來愈關注健康的飲食習慣，藉此改善身體狀況。譚仔雲南米線（譚仔）和譚仔三哥米線（譚仔三哥）亦與港人一同推行健康飲食，全新「大纖世界」美食企劃，就以「素菜卷大纖米線配姬松菇湯」打頭炮，同時亦引入輕盈低卡的「蒟蒻麵」，令大家食得有「營」！想知詳情即睇內文。

「素菜卷大纖米線配姬松菇湯」多纖健康之選

湯底是大纖米線的靈魂。全新研製的素湯底以姬松菇熬製，菇味濃郁，清甜不膩，湯底原設不辣，嗜辣的朋友亦可隨喜好加配辣度（10小辣起）。配料方面，除了多款素食食材：車厘茄、雲耳、酸菜、腐皮、芽菜、韭菜等，全新的「素菜卷」及升級版「竹笙素乍醬」更是不容錯過。「素菜卷」以腐竹包裹紅蘿蔔、木耳、香菇等食材，香酥外皮包裹口感豐富的蔬菜，啖啖清新滋味；「竹笙素乍醬」則以爽口竹笙加入香濃的素乍醬，令口感更豐富。

譚仔的版本更有萵筍和竹笙，而譚仔三哥的版本則有鮮淮山片和蜂巢豆腐，各有特色。

全新小食「胡麻車厘茄海帶沙律」營養倍增

小食方面，譚仔和譚仔三哥亦同時推出全新「胡麻車厘茄海帶沙律」：酸甜的車厘茄、鮮味的海帶，加上惹味的胡麻醬，清爽開胃！

譚仔更乘勢加推「纖營蜜桃多多」(加配價: $16 ; 原價: $19)，以清甜的水蜜桃綠茶為茶底，加入香甜的黃桃蓉及高纎低糖的益力多LT，口感清甜順滑，含有5克水溶性膳食纖維，甜蜜桃香伴隨著益力多LT獨特的酸甜味道，解辣同時為你增加腸道益生菌！

全新蒟蒻麵底 輕盈低卡

想要食得更輕盈，譚仔及譚仔三哥更於餐牌引入全新低卡路里的麵底選擇：「蒟蒻麵」。除了「素菜卷大纖米線配姬松菇湯」外，其他自選米線亦可轉配成蒟蒻麵，滿足味蕾同時減低卡路里攝取，是追求健康及低卡飲食人士的福音，實踐「健康新嚐態」無難度！