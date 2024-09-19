不少港人生活節奏急速，所以愈來愈關注健康的飲食習慣，藉此改善身體狀況。譚仔雲南米線（譚仔）和譚仔三哥米線（譚仔三哥）亦與港人一同推行健康飲食，全新「大纖世界」美食企劃，就以「素菜卷大纖米線配姬松菇湯」打頭炮，同時亦引入輕盈低卡的「蒟蒻麵」，令大家食得有「營」！想知詳情即睇內文。
「素菜卷大纖米線配姬松菇湯」多纖健康之選
湯底是大纖米線的靈魂。全新研製的素湯底以姬松菇熬製，菇味濃郁，清甜不膩，湯底原設不辣，嗜辣的朋友亦可隨喜好加配辣度（10小辣起）。配料方面，除了多款素食食材：車厘茄、雲耳、酸菜、腐皮、芽菜、韭菜等，全新的「素菜卷」及升級版「竹笙素乍醬」更是不容錯過。「素菜卷」以腐竹包裹紅蘿蔔、木耳、香菇等食材，香酥外皮包裹口感豐富的蔬菜，啖啖清新滋味；「竹笙素乍醬」則以爽口竹笙加入香濃的素乍醬，令口感更豐富。
譚仔的版本更有萵筍和竹笙，而譚仔三哥的版本則有鮮淮山片和蜂巢豆腐，各有特色。
全新小食「胡麻車厘茄海帶沙律」營養倍增
小食方面，譚仔和譚仔三哥亦同時推出全新「胡麻車厘茄海帶沙律」：酸甜的車厘茄、鮮味的海帶，加上惹味的胡麻醬，清爽開胃！
譚仔更乘勢加推「纖營蜜桃多多」(加配價: $16 ; 原價: $19)，以清甜的水蜜桃綠茶為茶底，加入香甜的黃桃蓉及高纎低糖的益力多LT，口感清甜順滑，含有5克水溶性膳食纖維，甜蜜桃香伴隨著益力多LT獨特的酸甜味道，解辣同時為你增加腸道益生菌！
全新蒟蒻麵底 輕盈低卡
想要食得更輕盈，譚仔及譚仔三哥更於餐牌引入全新低卡路里的麵底選擇：「蒟蒻麵」。除了「素菜卷大纖米線配姬松菇湯」外，其他自選米線亦可轉配成蒟蒻麵，滿足味蕾同時減低卡路里攝取，是追求健康及低卡飲食人士的福音，實踐「健康新嚐態」無難度！
「日求一纖」互動遊戲贏取「巧纖」優惠
即日起至10月2日期間，參加譚仔和譚仔三哥推出的「日求一纖」互動遊戲，即可獲得「巧纖」優惠或健康「纖」文小貼士，邊玩邊享著數兼開展「健康新嚐態」，一舉三得！
「日求一纖」互動遊戲玩法：
- 推廣期內以手機登陸遊戲網頁，請按此
- 請確保手機已安裝WhatsApp應用程式以領取獎品
- 進入遊戲畫面後，在限時30秒內，點擊"求纖"鍵累積能量
- 能量計填滿時木籤便會掉落，只要擊中食材即可得到相應獎品
- 每日遊玩次數不限，每個WhatsApp號碼每日只可解纖一次
- 獎品將會以WhatsApp短訊形式派發。
- 獎品需於親身到譚仔或譚仔三哥門市換取。獎品最後換領日期為2024年10月31日。
譚仔「巧纖」優惠詳情
惠顧任何自選一餸米線可享以下優惠加配價
+$1 加配萵筍
+$3 加配竹笙素炸醬
+$10 加配素菜卷
惠顧素菜卷大纖米線配姬松菇湯 減$5
凡任何惠顧，可免費享用胡麻車厘茄海帶沙律一客
譚仔三哥「巧纖」優惠詳情
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惠顧大纖米線減$5
惠顧大纖米線可免費轉配蒟蒻麵
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譚仔「MY線會」及譚仔三哥「三哥辛派」會員專屬優惠
譚仔「MY線會」會員和譚仔三哥「三哥辛派」會員，由9月23日起逢Green Monday（譚仔）和Green Wednesday（譚仔三哥）亦可享多重APP落單優惠！除了「素菜卷大纖米線配姬松菇湯」即減$5外，凡惠顧自選一餸或以上米線亦可以優惠價加配素食新食材，或免費轉蒟蒻麵或菜底！
譚仔「MY線會」會員逢星期一Green Monday開APP落單優惠詳情：
- 惠顧「素菜卷大纖米線配姬松菇湯」即減$5 （折後價$42）
- 任何一餸或以上米線（過橋米線除外）可享以下優惠：
萵筍 優惠加配價+$3（原加配價+$5）
竹笙素炸醬優惠加配價+$5（原加配價+$10）
素菜卷 優惠加配價 +$10（原加配價+$13）
免費轉蒟蒻麵或菜底（原轉配推廣價+$3）
譚仔三哥「三哥辛派」會員逢星期三Green Wednesday開APP落單優惠詳情：
- 惠顧「素菜卷大纖米線配姬松菇湯」即減$5 （折後價$42）
- 任何自選一餸或以上米線(過橋米線、素菜卷大纖米線配姬松菇湯及推廣米線除外)可享以下優惠:
蜂巢豆腐 優惠加配價+$3（原加配價+$6）
竹笙素乍醬優惠加配價+$5（原加配價+$10）
素菜卷優惠加配價 +$10（原加配價+$13）
免費轉蒟蒻麵或菜底（不適用於素菜卷大纖米線配姬松菇湯）（原轉配價+$5）