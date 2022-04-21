新品速遞｜譚仔推全新「烤豬柳芝士泡菜撈米線」 17款餸任你加+全新夏日特飲

譚仔撈米線正式回歸！繼去年推出麻辣汁烤雞炸醬撈米線，今年新推「烤豬柳芝士泡菜撈米線」，同步加推「隨意撈」及兩款夏日全新特飲包括荔枝青檸寒天特飲和玫瑰草莓Tonic特飲。它們更與戶戶送聯手推出大型IG線上解謎遊戲遊戲，遊戲中可解鎖神秘優惠碼！

上年夏天推出的撈米線令人念念不忘，今個初夏譚仔為大家帶來開胃新口味—「烤豬柳芝士泡菜撈米線」（$44 起）！充滿鹹香的芝士和泡菜的全新配搭，再加上啖啖肉的豬柳，滋味而不油膩！大家亦可以加配食材，追加十七款米線配料中的最多兩款。今次更特設芝士泡菜「隨意撈」米線（$39起），最多可追加以上三款米線配料，配搭完全由你話事！

新品速遞｜聯乘戶戶送推大型 IG 線上解謎遊戲

譚仔決定與戶戶送於4月 20日聯手推出IG線上解謎遊戲—《Oh撈！犯人喺邊度？》，邀請大家炮製專屬情節與結局，撈出玩家最鍾意的唯一滋味！這次新搞作以真人加漫畫背景製作而成：一方面，MC $oHo & KidNey被懷疑是犯罪集團主腦，主演「逃亡線」；另一方面，正在為channel收視率煩惱的豪哥及腎仔則無辜被捲入案中，主演「救亡線」。兩條主線經「大馬女神」林明禎擔任的探員串連，能否查清真相，又能否成功緝拿二人，便全由你發揮，點擊戶戶送IG帳號（＠deliveroo_hk）上的各種IG tag為角色做決定及完成任務，穿梭元宇宙！

6個結局均出人意表，35個情節都曲折離奇，蘊藏無數驚喜，包括豪哥及腎仔私人珍藏、明禎嬌嗲短片、神秘語音對話等，每個結局及其中一個情節更隱藏戶戶送優惠碼等大家解鎖！